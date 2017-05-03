〈北部〉金鼎獎作家分享 學童好奇問不停

2017-05-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「希望我可以當小小發明家」！曾獲得金鼎獎的作家林世仁昨到花蓮縣吉安鄉光華國小，舉辦「與作家有約」活動，在作家來之前，全校小朋友還把作者的書全都讀過一輪，因此分享很熱烈，孩子好奇每一本書的角色是怎麼產生的？

校長劉小華說，光華國小全校九十三人，學校圖書館三年前才採購廿五萬元圖書，圖書還很新，為了作家進入校園，圖書館還以林世仁為題成立圖書角落，陳列林世仁的書，讓孩子預先熟悉，另外也有班級讀書會，也因此小朋友都非常期待！

學生田力說，「很喜歡《小麻煩》這本書，一看下去就停不下來、數學課都在偷偷看。」看到作家就忍不住問「為什麼小麻煩只會叫爸爸」？

現場作家分享「小麻煩」、「怪博士與妙博士」等書，其中怪博士系列很受歡迎，還出到第二冊，林世仁說，愛發明其實不用當「博士」，每個小朋友都可以是小小發明家，他還舉例「自動感應式水龍頭」，就是十七歲就讀霧峰農工的學生鄧鴻吉發明，鼓勵學生們生活中碰到的問題、點子都記錄下來，也許能激盪出很棒的發明。

由聯詠基金會贊助、花蓮縣新象協會承辦的校園閱讀推廣計畫，今年在光華國小舉辦第三年，邀請作家林世仁參加，林世仁的作品觸角廣，從童詩、童話創作、繪本乃至益智發明類書籍都有，現場進行創作分享。