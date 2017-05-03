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〈北部〉復興國中高玟萱 鐵餅擲破宜縣紀錄

2017-05-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣復興國中國三學生高玟萱，四月底參加全中運鐵餅比賽，擲出四十一．二七公尺摘銀，打破全縣國女組紀錄，更名列國內國中女選手史上第三名佳績，其實擲鐵餅並非高玟萱的強項，因不服輸，每天堅持按表操課，教練賦予重任，終於獲得佳績。

宜縣國女鐵餅過去最佳成績是三十八．五公尺，高玟萱擲出四十一．二七公尺，打破全縣紀錄，還名列全國有史以來第三遠，她就讀國中時專攻標槍，鐵餅是後來才練的。

高玟萱國小練田徑，上了國二，教練何吉恭發現她揮臂速度快，有利於鐵餅轉動，建議她改練鐵餅，高玟萱剛開始很反彈，後來接受提議決定嘗試，訓練時相當投入，獲選為學校田徑隊長。

「不想要比別人差！」高玟萱說，選擇做了一件事便堅持下去，不輕言放棄，否則對不起自己，每天上午七點練一個半小時，下午四點放學後再訓練一小時，訓練過程難免遇到撞牆期，突然找不到感覺而丟不遠，經教練耐心指導突破困境，能爬過高牆覺得很欣慰。

何吉恭說，優秀選手自我要求高，自尊心又強，訓練時不會偷懶，不需太多指導與監督，只要提供訓練課程，即按部就班做好，高玟萱擲出好成績，歸功於她的態度與韌性，可說實至名歸。

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  • 宜蘭縣復興國中高玟萱，在「106年全國中等學校運動會」的鐵餅項目中，擲出41.27公尺的紀錄，打破全縣紀錄。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣復興國中高玟萱，在「106年全國中等學校運動會」的鐵餅項目中，擲出41.27公尺的紀錄，打破全縣紀錄。（記者林敬倫攝）

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