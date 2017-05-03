〈北部〉瑞穗青蓮寺慶佛誕遶境 邯鄲爺助陣
〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天是四月初八佛誕，包括瑞穗鄉青蓮寺、光復鄉保安寺都是今年慶祝建立一百四十一年，兩家寺廟都同步在五月一日至三日舉辦慶祝活動，除了浴佛、法會之外，還有遶境及夜間遊行，其中青蓮寺昨進行遶境活動，還有邯鄲爺一起助陣，讓遶境活動達到高潮！
瑞穗鄉青蓮寺昨慶祝佛誕節第二天，舉辦全鄉遶境活動，請來全台的六十七家寺廟廟宇一齊到青蓮寺作客，昨天遶境活動由范、謝二將軍領頭，青蓮寺佛祖由瑞穗鄉青年神轎團扛著出巡遶境，從上午八點起一直持續到晚間六點，巡遍瑞穗鄉十二村，神兵神將、電子花車加上沿途鞭炮炸個不停，讓瑞穗鄉全鄉充滿慶典氣氛，沿途民眾擺設香案祭拜，熱鬧非凡。
而今天佛誕節當天有誦經祈福儀式、神尊過火為信眾祈福消災，青蓮寺廣場還有農特產品展售、以及青蓮寺百年老照片展、創意花車遊行。
光復保安寺浴佛 今晚有夜間遊行
光復鄉保安寺昨天則是祝壽誦經法會、晚間舉辦浴佛及祝壽團拜，最讓鄉民期待的遶境祈福則將在今天早上八點起轎，除了全鄉遶境之外，晚上還有神轎、藝閣花車的夜間遊行，寺廟前從下午二點到晚上十點還要連演六小時的歌仔戲，堪稱地方盛事。
青蓮寺、保安寺都是建廟於一八九二年，相傳有位老翁肩挑扁擔及兩個竹籠，自稱前往附近訪友探親，把竹籠借放在水尾庄打馬煙（瑞穗鄉瑞北村）善士傅萬豪家，但幾天後都未見老翁來取竹籠，傅擔心物品籠中物品腐壞，邀鄰近居民見證並打開，發現籠內各一尊釋迦牟尼佛祖銅鑄神像，籠內還附字條，一尊鎮守水尾庄（瑞穗鄉）、一尊鎮守馬太鞍社（今光復鄉），因此成為今日的瑞穗青蓮寺、光復保安寺。
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