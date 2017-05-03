〈北部〉農舍課徵豪宅稅？ 宜縣府：從造價課稅

2017-05-03

民進黨團 籲不要做不合理的加價

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣議會民進黨團昨天要求宜蘭縣政府提早調整公告地價，並反對豪華農舍課徵「豪宅稅」，黨團總召張秋明說，請縣府還財於民，合理課稅。代理縣長吳澤成回應，地價稅中央已改為兩年評定一次，宜蘭縣不會課徵「豪宅稅」，會從房屋造價課稅。

張秋明表示，公告地價每三年調整一次，沒辦法即時反應市場動態，尤其最近景氣起起落落，人民生活大受影響，調整時間應縮短為兩年，才能適時反映現實狀況，請中央和宜蘭縣府重視基層心聲，讓稅金更加合理。

民進黨團主張合理課稅、還財於民，直指宜縣去年調高農地公告地價後，國有財產署、農田水利會土地租金跟著上漲，對民間承租人形成負擔，此外，吳澤成日前宣布，明年不動產評定委員會要檢討豪華農舍房屋稅加價標準，黨團強烈反對課徵「豪宅稅」，呼籲縣府不要特立獨行，做不合理的加價。

黨團成員縣議員陳俊宇等人說，經過民進黨團與縣府溝通，今年才取消違規農舍房屋稅加價，好不容易平息民怨，希望縣府不要重蹈覆轍，施行新政策時務必三思後行。

吳澤成說，地價稅原本三年評定一次，已改成兩年評定，現行法令中，沒有「豪宅稅」，主要從造價核算價格，每次房屋稅評定，會檢討評定內容，不會針對特定項目做處理。

地稅局表示，對高級住宅課徵較高房屋稅，根據財政部規範執行，依照規定，若有庭園造景或游泳池，任何一項便加價五十％，兩項皆有加價一○○％，未來是否提高加成加價，仍須考慮社會經濟狀況，再提出檢討方案送交不動產評價委員會評定。