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〈北部〉公辦長照2.0 大湖推老人共餐

2017-05-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「長照2.0」被蔡英文政府視為施政的重點，苗栗縣大湖鄉開苗栗風氣之先，向中央爭取經費，由大湖鄉公所公辦，目前先推動老人共餐，還有益智遊戲、衛生醫療講座等，昨天在靜湖村上路，不少長輩都相當開心。

大湖鄉長胡娘妹表示，大湖鄉老年人口多，比例也高，所以鄉公所才會爭取中央補助，由鄉公所來照顧長輩，目前先選在老年人口比例最高的靜湖村與南湖村試辦，希望成功實行後，成為公辦長照的典範，再推廣到其他社區。

靜湖社區發展協會理事長劉鴻均指出，目前關懷的對象主要是「衰落老人」。以衛生福利部定義，「衰落老人」指的是部分老年人比正常老人更易受到外來壓力源影響，導致後續的不良健康結果的發生，因此老年衰弱是失能的危險因子，針對衰弱老人的介入措施相當重要。

目前靜湖社區共有近四十位衰落老人，劉鴻均表示，邀請長輩一起出門，共桌吃飯，如同朋友一樣互相聊天，有說有笑，讓長輩走出門，增加人際以及人與社區的互動，身體和心理會更為健康。

胡娘妹說，期盼大湖鄉公所的努力可以有好的成果，畢竟苗栗屬於農業縣，老年人口多，推動長照刻不容緩。

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