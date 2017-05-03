〈北部〉造就一門七傑 范雲玉獲模範母親

2017-05-03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮范家「一門十傑」傳為美談，湖口鄉一名慈母范雲玉，從小開始投入家事、農事，從照顧弟妹到養育子女，一生辛苦，卻以愛與勤奮的身教，成就了「一門七傑」，七名子女在各領域表現傑出；經湖口鄉公所推薦，范婦獲選為今年的模範母親。

現年七十八歲的范雲玉出生新埔，從小在湖口范家當養女，之後弟妹陸續出生，她幫忙家事、農事和照顧弟妹，從白天做到黑夜；廿一歲嫁給湖口鍾家，夫家有六甲大的山林、果園、梯田和茶園，她除了養育四男三女共七個孩子，也要耕作，一刻都不得閒。

幸好，孩子們都很自動自發，跟著母親下田、上山工作。范雲玉說，每個孩子上小學後，就會跟著她插秧、割稻、採茶、挑擔，雖然辛苦，但都會主動找時間唸書；經由大兒子以身作則帶著弟妹工讀，每個都讀到大學或是碩、博士。

目前，長子為台北最高法院的法官，次子是一家公司的老闆，三子擔任教職，四子為國小校長；三個女兒則分別是教師、老闆、檢驗師，堪稱是湖口鄉的「一門七傑」。

范雲玉不但帶大了七名子女，早年也照顧二伯的四個孩子，目前還幫忙看顧六個孫子女。

在關西鎮坪林國小當校長的四子鍾祥賜說，母親從不打罵小孩，以愛和勤奮為兒孫樹立典範，也從不因為做得比較多，而怨天尤人；媽媽飼養家禽不是要養大賣錢，而是讓廚餘有去處；她常行善助人，但不是要尋求回報，而是讓自己心安理得。

沒機會唸書的范雲玉，五十歲時由先生鍾燕安陪同就讀新湖國小夜補校，夫妻倆同時結業。鍾燕安說，妻子一生辛勞付出，所受的苦不是一般人可承受，真的很不簡單！