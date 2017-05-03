〈北部〉南庄景點桂花巷、洗衫坑 環境將改善

2017-05-03

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉「洗衫坑」位於桂花巷尾，是許多民眾喜愛前往旅遊景點之一，但周邊環境長期欠缺改善，且各項指標意象遭怨待加強，南庄鄉公所向管轄單位參山國家風景區管理處爭取改善，預計七月下旬完工。

參山風管處斥資 7月下旬完工

洗衫坑早期水流充沛、清澈，上面更是鋪設十多塊洗衣石板，是當地居民經常聚集洗衣、清洗蔬果好地點，因充滿懷舊氛圍，吸引不少旅客前往體驗，但近來卻屢遭抱怨，不僅地面濕滑，牆壁還長滿青苔等，連一旁指標也模糊，讓遊客大嘆好可惜。

地方極力爭取，參山國家風景區管理處表示，桂花巷總長約一百三十公尺，大概有七十間店家，已準備展開桂花巷、洗衫坑周邊環境改善工程，總經費約四百多萬元，預計最快七月下旬完工。

增夜間照明 地面濕滑重新舖面

參山國家風景區管理處指出，此次改善項目除將具有歷史意義的洗衫坑保留外，也將在周邊導入南庄慢城意象，增設夜間照明，及擋土牆美化， 民眾抱怨地面濕滑部分，也將重新舖面止滑。

南庄鄉公所表示，改善工程由公所向參山國家風景區管理處建議，期待新的入口意象、各項指標及公告欄完工後，能吸引更多遊客到此一遊，為南庄鄉帶來新氣象。