〈北部〉五峰3鄉長涉貪 竹縣府派前調查員代理掌鄉政

2017-05-03

縣長邱鏡淳交代 盼革新政風

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣五峰鄉鄉長秋振昌涉及貪瀆案遭調查羈押，而前兩任鄉長也曾傳出涉貪情事，縣長邱鏡淳為此指派曾任調查局新竹縣調查站調查員的秘書江長彬擔任代理鄉長，希望能徹底革新風氣。

「任重道遠，我會好好來做！」六十四歲的江長彬曾經擔任長達三十幾年的調查員，在肅貪、查賄、緝毒、地方社情訪查等工作均有所表現，後來轉任縣政府秘書，頗獲邱鏡淳的肯定，這次他銜命代理五峰鄉長，對自己即將執掌一鄉的基層行政，以慎重語氣強調會全力以赴。

新竹地檢署指揮新竹縣調查站偵辦秋振昌涉嫌向工程包商索賄案，在上月二十日針對秋振昌的辦公室、住居所展開搜索，並將秋振昌和包商共十多人帶回偵訊，訊後並向新竹地院聲請羈押秋振昌和兩名業者，法官裁定業者交保、秋振昌收押禁見。

五峰鄉在秋振昌之前的兩任鄉長秋賢明、葉賢民，也曾經分別因經費核銷不實、喝花酒向廠商索賄遭判刑，加上秋振昌，可以說是連三任的鄉長都涉及貪瀆案件，地方上對此一度有鄉公所風水不好的傳聞，也有人直言是地方政風太差，跟風水沒什麼關係。

邱鏡淳在代理鄉長的宣誓就職典禮上就說，希望江長彬以曾為司法人員的經歷背景，用嶄新面貌革除陋習，絕不容營私、貪瀆情事再次發生，也期許他配合縣政建設照顧原住民同胞，發展當地的文化觀光產業。

江長彬接重任 將向民代請益

江長彬說，對於邱鏡淳交代的工作，他會全力以赴，另外也會盡快向縣議員趙一先、鄉代會主席曾榮貴主席和副主席達陸．翡述等地方民代請益，瞭解五峰鄉的基層狀況，加快推動一二二號縣道坍塌路段的搶修作業和其他地方急需興辦工作。