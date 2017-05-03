〈北部〉五峰3鄉長涉貪 竹縣府派前調查員代理掌鄉政
縣長邱鏡淳交代 盼革新政風
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣五峰鄉鄉長秋振昌涉及貪瀆案遭調查羈押，而前兩任鄉長也曾傳出涉貪情事，縣長邱鏡淳為此指派曾任調查局新竹縣調查站調查員的秘書江長彬擔任代理鄉長，希望能徹底革新風氣。
「任重道遠，我會好好來做！」六十四歲的江長彬曾經擔任長達三十幾年的調查員，在肅貪、查賄、緝毒、地方社情訪查等工作均有所表現，後來轉任縣政府秘書，頗獲邱鏡淳的肯定，這次他銜命代理五峰鄉長，對自己即將執掌一鄉的基層行政，以慎重語氣強調會全力以赴。
新竹地檢署指揮新竹縣調查站偵辦秋振昌涉嫌向工程包商索賄案，在上月二十日針對秋振昌的辦公室、住居所展開搜索，並將秋振昌和包商共十多人帶回偵訊，訊後並向新竹地院聲請羈押秋振昌和兩名業者，法官裁定業者交保、秋振昌收押禁見。
五峰鄉在秋振昌之前的兩任鄉長秋賢明、葉賢民，也曾經分別因經費核銷不實、喝花酒向廠商索賄遭判刑，加上秋振昌，可以說是連三任的鄉長都涉及貪瀆案件，地方上對此一度有鄉公所風水不好的傳聞，也有人直言是地方政風太差，跟風水沒什麼關係。
邱鏡淳在代理鄉長的宣誓就職典禮上就說，希望江長彬以曾為司法人員的經歷背景，用嶄新面貌革除陋習，絕不容營私、貪瀆情事再次發生，也期許他配合縣政建設照顧原住民同胞，發展當地的文化觀光產業。
江長彬接重任 將向民代請益
江長彬說，對於邱鏡淳交代的工作，他會全力以赴，另外也會盡快向縣議員趙一先、鄉代會主席曾榮貴主席和副主席達陸．翡述等地方民代請益，瞭解五峰鄉的基層狀況，加快推動一二二號縣道坍塌路段的搶修作業和其他地方急需興辦工作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 「狼師」個資揭露 教局稽查補習班：4/29已離職
- 半癱翁無水糧 10樓丟瓶中信求救
- 「師奶殺手」不是蓋的 洪榮宏逗樂老奶奶
- 尿尿像西瓜汁 膀胱長癌作怪
- 登凱特上空照 檢方求處非常龐大的罰款
- MLB Live》光芒再戰馬林魚 胡智為牛棚待命
- 《想像的孩子》新生版 探討婚姻平權
- 《插管之爭》平雲︰ 父是失智不是病危
- 父母揭愛女遭誘姦 只因「不希望別人女兒也一樣」
- 「有錢人玩女人叫做風流」 蕭永達:狼師課堂講謬論
- 營秘法修法／窩裡反+保密條款 助揪竊密內賊
- 《國際現場》美小麥受凍 價格飆新高
- 川普丟震撼彈 擬分拆大銀行
- 4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
- 《中英對照讀新聞》The Very Hungry Caterpillar joins fight against plastic pollution 飢腸轆轆的毛蟲加入對抗塑膠污染的戰鬥
- 特定環境區 採礦擬需加嚴環評
- My Lady Dior Star 送幸運符碼
- 自由廣場》「安和阿嬤」讓人傷腦筋
- 《台股青紅燈》1989年不會再回來
- 控鄧文聰高價購地 幸福人壽敗訴
- 聯邦卡繳稅 可無息分期
- 面對補教狼師 警方建議學生、家長這麼做...
- 台師生造太陽能車橫跨沙漠 10年歷程催生2紀錄片
- 韓干政門23日正式庭審 朴、崔有望「久別重逢」
- 余祥銓貼心洗腳 李亞萍許願別再闖禍
- 一條鼻胃管 讓小三舊怨浮上檯面
- 〈純粹 愛〉能夠愛著妳 就是幸福
- 千呼萬喚《孝莊與多爾袞》台南、新竹加演
- 小池徹平攜夜神月 死亡筆記本唱進台中
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT stalls legislature ahead of review
- 濃濃台味戰 殷仔飆7K優質好投
- 哇！「鬼神君」要來了 準備買票
- 遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了
- 黃之鋒：香港現為一國1.5制
- 自由廣場》因應朝核危機 美中背道而馳
- 補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
- Q1匯損由盈轉虧 敦泰重挫
- 中資狂掃美國房產 恐重演日慘賠窘境
- （獨家）梁云菲解約0違約金 最後合體187INC是這天
標題：〈北部〉五峰3鄉長涉貪 竹縣府派前調查員代理掌鄉政
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email