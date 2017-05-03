〈北部〉企業供地停車 里長收費稱照顧弱勢

2017-05-03

〔記者李容萍／新屋報導〕桃園農業博覽會從四月廿二日在新屋區試營運以來，每遇假日停車總是一位難求，當地的「大洋塑膠公司」腹地廣大，週休假日提供土地讓民眾停車。但有民眾爆料指當地的下埔里里長葉倫湧私自收費，每車收一百元，讓美意變調；對此，葉倫湧澄清錢並未納入私人口袋，且與公所協調扣除清潔管理費用後，均作為當地弱勢家庭急難救助使用。

葉倫湧表示，農博試營運期間，尤其是假日停車不易，他才向大洋塑膠公司提議，可於公司休假、沒有大型車輛進出時，基於敦親睦鄰的精神，開放該公司前方的道路供民眾停車，但會酌收一百元停車費，扣除清潔管理費用後，盈餘都將作為補助當地中低收入戶及急難救助使用。

市府也說，大洋塑膠新屋廠的確於假日時，提供門前土地給里長葉倫湧作為敦親睦鄰使用，且收取的停車費，也經新屋區長徐同治協調，會在扣除管理成本後，全數回饋用以照顧新屋的弱勢家庭，且該土地為私人所有，要不要停車付費，民眾可自行決定。