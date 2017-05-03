〈北部〉樹仁三街滯洪池 先做臨時池

2017-05-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天視察東門溪整體整治方案中的桃園區樹仁三街滯洪池計畫，對於現場三筆土地仍有占用情形，他當場指示先就兩筆占用問題較小的土地施作臨時性滯洪池，臨時滯洪池容量約三萬立方米，所需費用約一千萬元，至於永久性滯洪池所需費用約四．六億元，將爭取納入中央前瞻計畫。

鄭文燦表示，「東門溪整治方案」可解決龜山工業區及周邊淹水的問題，除進行中的桃林鐵路山鶯路分流方案，另利用樹仁三街附近公有土地，規劃三．五公頃滯洪池，預計可滯洪六萬立方米，所需經費四．六億元，將爭取納入「前瞻基礎建設計畫」。

他說，樹仁三街將興建三處滯洪池，其中兩處公有地將先施作為臨時滯洪池，所需經費約一千萬元，預計年底可完工，後續待中央補助到位再進行永久設計，至於第三處土地，目前仍在興訟中，會儘速專案協調定案。