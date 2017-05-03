| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 樂活新主張 從吃對做起
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉樹仁三街滯洪池 先做臨時池

2017-05-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天視察東門溪整體整治方案中的桃園區樹仁三街滯洪池計畫，對於現場三筆土地仍有占用情形，他當場指示先就兩筆占用問題較小的土地施作臨時性滯洪池，臨時滯洪池容量約三萬立方米，所需費用約一千萬元，至於永久性滯洪池所需費用約四．六億元，將爭取納入中央前瞻計畫。

鄭文燦表示，「東門溪整治方案」可解決龜山工業區及周邊淹水的問題，除進行中的桃林鐵路山鶯路分流方案，另利用樹仁三街附近公有土地，規劃三．五公頃滯洪池，預計可滯洪六萬立方米，所需經費四．六億元，將爭取納入「前瞻基礎建設計畫」。

他說，樹仁三街將興建三處滯洪池，其中兩處公有地將先施作為臨時滯洪池，所需經費約一千萬元，預計年底可完工，後續待中央補助到位再進行永久設計，至於第三處土地，目前仍在興訟中，會儘速專案協調定案。

廣告
  • 市長鄭文燦等人聽取水務局長劉振宇對東門溪滯洪池的簡報。（記者謝武雄攝）

    市長鄭文燦等人聽取水務局長劉振宇對東門溪滯洪池的簡報。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
花崗石紋路有爭議 工程餘款仍未付

花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：〈北部〉樹仁三街滯洪池 先做臨時池


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.