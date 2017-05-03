〈北部〉航空城去年第4季交易量 緩步復甦

2017-05-03

與前年同期相當

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局統計航空城特定區去年第四季，整體實價登錄揭露土地交易筆數為八十一筆，較去年第三季的六十筆增加卅五％，但較前年第四季的八十五筆減少四．七一％；在成交金額方面，去年第四季約七．三九億元，較去年第三季的四．六二億元增加五十九．九六％，但較前年第四季的十一．八億元少卅七．三七％ 。整體而言，航空城的交易筆數、金額呈現緩步復甦。

而平均成交單價上，航空城去年第四季每坪平均成交單價為七．○六萬元，較去年第三季的六．○七萬元，上漲十六．三一％，主因為去年第三季交易屬性多為水利用地或農業用地，單價較低，去年第四季成交土地當中，建地比例偏高，交易均價因此上漲。

農業用地平均成交單價，去年第四季為每坪五．六三萬元，較去年第三季的六．六九萬元，下跌十五．八四％，與前年第四季的六．九三萬元相較，下跌十八．七六％。

去年第四季的交易區位，多集中於特定區計畫區內西北側的大園區沙崙段沙崙小段及西南側的橫山段橫山小段的農牧用地為主。

量價較上季成長

地政局地用科長何俊男表示，航空城特定區去年第四季整體土地交易量與去年第三季相較有所成長，與前年第四季相當，顯見交易筆數、金額已日趨平穩，有逐漸復甦的情況；至於土地交易平均單價，則因交易量少，交易平均單價易受個案影響，變動趨勢較不具參考性。