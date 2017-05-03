快訊PR 樂活新主張 從吃對做起
〈北部〉航空城去年第4季交易量 緩步復甦
2017-05-03
與前年同期相當
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局統計航空城特定區去年第四季，整體實價登錄揭露土地交易筆數為八十一筆，較去年第三季的六十筆增加卅五％，但較前年第四季的八十五筆減少四．七一％；在成交金額方面，去年第四季約七．三九億元，較去年第三季的四．六二億元增加五十九．九六％，但較前年第四季的十一．八億元少卅七．三七％ 。整體而言，航空城的交易筆數、金額呈現緩步復甦。
而平均成交單價上，航空城去年第四季每坪平均成交單價為七．○六萬元，較去年第三季的六．○七萬元，上漲十六．三一％，主因為去年第三季交易屬性多為水利用地或農業用地，單價較低，去年第四季成交土地當中，建地比例偏高，交易均價因此上漲。
農業用地平均成交單價，去年第四季為每坪五．六三萬元，較去年第三季的六．六九萬元，下跌十五．八四％，與前年第四季的六．九三萬元相較，下跌十八．七六％。
去年第四季的交易區位，多集中於特定區計畫區內西北側的大園區沙崙段沙崙小段及西南側的橫山段橫山小段的農牧用地為主。
量價較上季成長
地政局地用科長何俊男表示，航空城特定區去年第四季整體土地交易量與去年第三季相較有所成長，與前年第四季相當，顯見交易筆數、金額已日趨平穩，有逐漸復甦的情況；至於土地交易平均單價，則因交易量少，交易平均單價易受個案影響，變動趨勢較不具參考性。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
花崗石紋路有爭議 工程餘款仍未付
花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 「狼師」個資揭露 教局稽查補習班：4/29已離職
- 半癱翁無水糧 10樓丟瓶中信求救
- 「師奶殺手」不是蓋的 洪榮宏逗樂老奶奶
- 尿尿像西瓜汁 膀胱長癌作怪
- 登凱特上空照 檢方求處非常龐大的罰款
- MLB Live》光芒再戰馬林魚 胡智為牛棚待命
- 《想像的孩子》新生版 探討婚姻平權
- 《插管之爭》平雲︰ 父是失智不是病危
- 父母揭愛女遭誘姦 只因「不希望別人女兒也一樣」
- 「有錢人玩女人叫做風流」 蕭永達:狼師課堂講謬論
- 營秘法修法／窩裡反+保密條款 助揪竊密內賊
- 《國際現場》美小麥受凍 價格飆新高
- 川普丟震撼彈 擬分拆大銀行
- 4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
- 《中英對照讀新聞》The Very Hungry Caterpillar joins fight against plastic pollution 飢腸轆轆的毛蟲加入對抗塑膠污染的戰鬥
- 特定環境區 採礦擬需加嚴環評
- My Lady Dior Star 送幸運符碼
- 自由廣場》「安和阿嬤」讓人傷腦筋
- 《台股青紅燈》1989年不會再回來
- 控鄧文聰高價購地 幸福人壽敗訴
- 聯邦卡繳稅 可無息分期
- 面對補教狼師 警方建議學生、家長這麼做...
- 台師生造太陽能車橫跨沙漠 10年歷程催生2紀錄片
- 韓干政門23日正式庭審 朴、崔有望「久別重逢」
- 余祥銓貼心洗腳 李亞萍許願別再闖禍
- 一條鼻胃管 讓小三舊怨浮上檯面
- 〈純粹 愛〉能夠愛著妳 就是幸福
- 千呼萬喚《孝莊與多爾袞》台南、新竹加演
- 小池徹平攜夜神月 死亡筆記本唱進台中
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT stalls legislature ahead of review
- 濃濃台味戰 殷仔飆7K優質好投
- 哇！「鬼神君」要來了 準備買票
- 遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了
- 黃之鋒：香港現為一國1.5制
- 自由廣場》因應朝核危機 美中背道而馳
- 補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
- Q1匯損由盈轉虧 敦泰重挫
- 中資狂掃美國房產 恐重演日慘賠窘境
- （獨家）梁云菲解約0違約金 最後合體187INC是這天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉航空城去年第4季交易量 緩步復甦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分