〈北部〉翁秀嬌半世苦難 「台版阿信」熬出頭

2017-05-03

女兒出生罹罕病 散盡家財醫治

〔記者李容萍／楊梅報導〕這個媽媽「好讚」！

楊梅區公所昨天舉辦「模範母親表揚大會」，四十二名模範母親接受表揚，其中，員本里推薦的六十二歲翁秀嬌，歷經小女兒出生時罹患罕見疾病、中年喪夫、住家被鄰居失火波及，但她不向命運低頭、展現「為母則強」的韌性，人生上半場有如「台版阿信」，近五年子女已經成家立業，她開始走出家門，學會多愛自己，也在社區關懷據點當志工，閒餘就唱歌、跳舞、出遊，人生正如倒吃甘蔗熬出頭！

翁秀嬌說，她廿三歲時透過媒妁之言與住在隔鄰的丈夫結婚，婚後育有二男一女，剛結婚的前十年雖是全職家庭主婦，但仍得打毛線、農忙背著孩子到田裡插秧。

卅三年前，小女兒出生才兩週被診斷罹患罕見疾病，必須連續開刀，當時沒有健保，一次開刀就要五萬元，她連月子也沒坐好，為醫治女兒，丈夫散盡家財，還到處向親友借錢，經濟陷入困境。

中年喪夫 住家被鄰居失火波及

好不容易，小女兒一歲時身體轉好，婆婆擔心孩子不好養、提議送人，但翁秀嬌不捨骨肉分離，為了協助家計，她開始到食品工廠工作，由於經常加班，她的體重從沒超過五十公斤；不料，十二年前丈夫遭逢車禍過世，十年前住家還因鄰居失火而遭波及。雖有萬般的痛心與無奈，翁秀嬌只能一肩扛下重擔，如今三名子女都已成家立業，辛苦大半輩子終於苦盡甘來。

兒女成家 獲選楊梅區模範母親

員本里里長陳奕霖大讚翁秀嬌堪稱是偉大的媽媽，含辛茹苦拉拔三個子女長大，如今子女體貼媽媽不讓她帶孫子、做太多家事，只見她每天笑臉迎人、樂觀面對人生，也到關懷據點幫獨居老人送餐、幫社區老人量血壓，熱心公益，能獲選為模範母親，可說實至名歸。

市長鄭文燦、楊梅區長姚敦明、立委陳賴素美等人蒞會向模範母親們賀節，表揚活動也安排「秀場天后」李亞萍接受兒子余祥銓的洗腳，永平工商熱舞社、客家女聲陳孟蕎、于櫻櫻、南方二重唱等藝人也接力表演，表達感謝母親的愛。