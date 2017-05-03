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〈北部〉公車候車亭 豆腐岬誤植為鉀
2017-05-03
被諷「重金屬污染的意思嗎」
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣豆腐岬風景區新建的公車候車亭，把「岬」誤植為「鉀」， 網友嘲諷說，「這是海岸被重金屬污染的意思嗎」；宜蘭縣政府建設處回應，已通知廠商儘速更正。
豆腐岬位在南方澳漁港東側，是國內少有岬灣地形，海天一色美景，適合浮潛、踏浪、划獨木舟，是夏季熱門遊憩景點，宜蘭縣政府去年接手管理整修園區，並新建公車候車亭，眼尖路人發現，候車亭名稱變成「豆腐鉀風景區站」，照片被PO上網，引來冷嘲熱諷。
網友留言，「 這實在錯的太離譜了」、「以前毒魚常用氫酸鉀」、「 這是海岸被重金屬污染的意思嗎」；南方澳商圈發展協會總幹事廖大瑋說，岬為突入海中的陸地，也是豆腐岬地名由來，鉀則是化學元素，兩者字義截然不同，錯一個字差很大，候車亭人來人往，誤植站名後若被以訛傳訛，將徒增困擾。
宜縣府：已通知廠商速更正
廖大瑋說，蘇澳鎮公所在公車候車亭旁設置觀光巴士時刻表，寫上「豆腐岬」正確名稱，反觀縣府發包建造的候車亭，卻誤寫成「豆腐鉀」，一旦造成混淆，容易積非成是，甚至鬧笑話，此事被上傳臉書，引起鄉民訕笑。
宜縣府建設處回應，豆腐岬公車候車亭已完工，尚未驗收，站牌安裝時就被發現寫錯字，當下便告知廠商站名有誤，要求近日內改正。
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