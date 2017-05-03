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〈北部〉花崗石紋路有爭議 工程餘款仍未付

2017-05-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。

承包商代表許枝龍表示，東大門夜市使用黑白花崗石，每塊造價昂貴，因部分地磚紋路爭議，自鋪設完成後，至今已過一年多，公司還未收到縣府該給付的五千多萬元尾款，導致原七、八十名員工陸續出走，目前僅剩下他留守花蓮，相當感慨。

縣府建設處代理處長鄧子榆說，因縣府驗收時，發現其中黑色的花崗石有白漬，加上不符合當初要求，經比對原樣板後，多塊黑色花崗石色系實在相差太多，導致驗收未通過，才會要求包商更換。

他強調，白色花崗石鋪設經費已驗收付款，雙方另針對黑色花崗石認定不同，包商雖已申請履約爭議調解，但因全案現交由調解委員審查中，目前仍在等候審議結果出爐。

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花崗石紋路有爭議 工程餘款仍未付

花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…

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