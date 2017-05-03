〈北部〉花蓮東大門地磚測試過關 議長：鋪設經費驚人
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資六．三七億元規劃「日出觀光香榭大道整體景觀工程」，其中一段僅約一千四百公尺的人行徒步區地磚，竟要價三．八億元，遭議員及民眾質疑浪費公帑；花蓮縣議長賴進坤昨早要求消防局出動廿六噸重的消防車，測試舖設相同材質地磚的「東大門夜市」，路面最後雖未出現裂痕，仍痛批經費太驚人，應用在教育上！
認為地磚不應花大錢 應用在教育
「日出觀光香榭大道整體景觀工程」自一○三年由花蓮縣政府規劃，並預定其中的一千四百公尺人行徒步區，將使用每塊一．五公尺見方、重七百公斤的地磚，還分別指定要價一萬二千元及二萬元的中國泉州白花崗石、印度黑花崗石，引起地方爭議。
花蓮縣議會昨早以「為縣庫把關」為由，由議長賴進坤率部分議員，要求縣府消防局出動加滿水後，總計逾廿六噸重的消防車，在東大門夜市進行地磚耐重測試，檢視地磚承重度，測試結果路面最後並未出現裂痕。
「不可思議！」賴進坤說，日出香榭大道經費竟要價六．三七億元，實在相當驚人，加上附近民眾對於規劃設計存有疑慮，引起議員們高度重視，經綜合地方民意後，決議在工程進行前，必須通過相關測試及檢討，否則不予審查預算。
他強調，從林森路到南濱路口，也就是目前自由街（溝仔尾）路段，縣府預計在道路二旁鋪設來自中國的黑白花崗石，引發附近住戶擔憂，認為未來除會影響車輛進出、路面損壞外，若發生火警災難時，恐也會衍生出消防車、救護車及垃圾車出入困難等問題。
賴進坤指出，為了替民眾釋疑及進行後續審查考量，才會要求消防局出動縣內消防車前往東大門夜市，進行重量壓力測試，檢視結果雖通過考驗，但仍認為縣府不應再花大錢鋪設花崗石大道，目前縣內仍有多所學校硬體設備仰賴慈善團體出錢蓋校舍，應該轉為「教育經費」。並建議縣府，既然夜市路面通過測試，是否能開放車輛通行，符合「東大門夜市係屬計畫道路用地」。
花蓮縣政府建設處代理處長鄧子榆說，因考量白天夜市必須進行清潔維護，為維護民眾及用路人的安全，夜市目前暫未考慮開放車輛通行。
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花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…
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標題：〈北部〉花蓮東大門地磚測試過關 議長：鋪設經費驚人
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