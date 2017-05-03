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〈北部〉花蓮東大門地磚測試過關 議長：鋪設經費驚人

2017-05-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資六．三七億元規劃「日出觀光香榭大道整體景觀工程」，其中一段僅約一千四百公尺的人行徒步區地磚，竟要價三．八億元，遭議員及民眾質疑浪費公帑；花蓮縣議長賴進坤昨早要求消防局出動廿六噸重的消防車，測試舖設相同材質地磚的「東大門夜市」，路面最後雖未出現裂痕，仍痛批經費太驚人，應用在教育上！

認為地磚不應花大錢 應用在教育

「日出觀光香榭大道整體景觀工程」自一○三年由花蓮縣政府規劃，並預定其中的一千四百公尺人行徒步區，將使用每塊一．五公尺見方、重七百公斤的地磚，還分別指定要價一萬二千元及二萬元的中國泉州白花崗石、印度黑花崗石，引起地方爭議。

花蓮縣議會昨早以「為縣庫把關」為由，由議長賴進坤率部分議員，要求縣府消防局出動加滿水後，總計逾廿六噸重的消防車，在東大門夜市進行地磚耐重測試，檢視地磚承重度，測試結果路面最後並未出現裂痕。

「不可思議！」賴進坤說，日出香榭大道經費竟要價六．三七億元，實在相當驚人，加上附近民眾對於規劃設計存有疑慮，引起議員們高度重視，經綜合地方民意後，決議在工程進行前，必須通過相關測試及檢討，否則不予審查預算。

他強調，從林森路到南濱路口，也就是目前自由街（溝仔尾）路段，縣府預計在道路二旁鋪設來自中國的黑白花崗石，引發附近住戶擔憂，認為未來除會影響車輛進出、路面損壞外，若發生火警災難時，恐也會衍生出消防車、救護車及垃圾車出入困難等問題。

賴進坤指出，為了替民眾釋疑及進行後續審查考量，才會要求消防局出動縣內消防車前往東大門夜市，進行重量壓力測試，檢視結果雖通過考驗，但仍認為縣府不應再花大錢鋪設花崗石大道，目前縣內仍有多所學校硬體設備仰賴慈善團體出錢蓋校舍，應該轉為「教育經費」。並建議縣府，既然夜市路面通過測試，是否能開放車輛通行，符合「東大門夜市係屬計畫道路用地」。

花蓮縣政府建設處代理處長鄧子榆說，因考量白天夜市必須進行清潔維護，為維護民眾及用路人的安全，夜市目前暫未考慮開放車輛通行。

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  • 花蓮東大門夜市地磚經廿六噸重的消防車試行後，路面最後並未出現裂痕。（記者王峻祺攝）

    花蓮東大門夜市地磚經廿六噸重的消防車試行後，路面最後並未出現裂痕。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮縣議長賴進坤（右起）與花蓮縣政府消防局長林文瑞、建設處代理處長鄧子榆及承包商代表許枝龍等人會勘東大門夜市地磚。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣議長賴進坤（右起）與花蓮縣政府消防局長林文瑞、建設處代理處長鄧子榆及承包商代表許枝龍等人會勘東大門夜市地磚。（記者王峻祺攝）

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花崗石紋路有爭議 工程餘款仍未付

花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…

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