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〈北部〉聯絡道路寬3米 慈濟允供地拓寬

2017-05-03

往福安鐵路地下道 車流量大

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗市福安鐵路地下道聯絡道路僅三米寬，上下班尖峰時段車水馬龍，惟會車不易，常發生會車糾紛或車子翻落田中，民怨四起，福安及福星里民發動連署向慈濟基金會陳情，慈濟人員昨天前往現場會勘，同意提供慈濟苗栗園區三米寬用地闢為雙向道。苗栗市公所說，用地取得後，拓寬經費約九百萬，將向中央爭取經費儘速改善。

苗栗市福星里八鄰里長胡榮華說，福安鐵路地下道，位在福星及福安里交界，是通往苗栗市英才路的捷徑，七、八年前興建時，就因道路僅三米寬，寬度不足，要求闢為六米，惟周邊因率涉水利地，當時無經費徵收。

胡榮華說，平日上下班尖峰時刻，車流量相當大，因僅容一輛小客車及機車通行，尖峰時段難免爭道搶快，有時因會車誰也不讓誰出現糾紛，還報警處理，要不然就是會車時，不慎翻落路旁農田，地方人士怨聲連連，要求拓寬聲浪高漲。

苗栗市代曾秋桃、福星里長鄧兆詩、福安里長徐玄漳等人發動里民連署向慈濟基金會陳情，盼能提供緊臨這條聯絡道的慈濟苗栗園區的用地；證嚴法師得知地方人士困境後，初步同意提供用地。

需900萬元 苗栗公所爭經費

慈濟基金會人員昨天從花蓮趕來與苗栗市公所人員會勘，同意提供苗栗園區三公尺土地闢為雙向道。

苗栗市公所工務課長郭政鑫表示，須拓寬路段長三百多公尺，經費約九百萬元，將向中央爭取經費來改善。

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  • 苗栗市福安里鐵路平交道聯絡道，僅供一輛車通行，常衍生會車糾紛，車子翻落農田意外，引發民怨。（記者張勳騰攝）

    苗栗市福安里鐵路平交道聯絡道，僅供一輛車通行，常衍生會車糾紛，車子翻落農田意外，引發民怨。（記者張勳騰攝）

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