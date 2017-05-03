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〈北部〉竹市台68線直通漁港 南寮大道明年10月完工

2017-05-03

市府動工 幸福南寮最後一哩路

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市南寮地區交通路網最後一哩路「南寮大道」昨天舉行動工典禮，市長林智堅說，繼打通台六八線榮濱段延伸道路後，南寮大道完工後，將可從快速道路直通港區，是通往「幸福南寮」的最後一哩路，期盼明年十月完工後，結合新竹漁人碼頭工程，再造南寮風華，提昇南寮地區路網的便捷性。

林智堅說，南寮新竹漁港是大新竹觀光休閒重要景點，去年延燒的「寶可夢」熱潮更吸引大批年輕族群湧入，但周邊主要道路每到假日就有壅塞問題，「南寮大道」是南寮交通的最後一哩路，更是市府、議會、立委和居民關心和期盼的重要道路建設。

林智堅說，南寮大道由榮濱路支線起到新港北路止，長約八百一十公尺、寬十八到廿公尺，橋涵有兩座，道路設置雙向混合車道、自行車與人行共用道，彩虹拱門、水門及鐘樓將移設新處。

林智堅說，市府兩年多來將新竹漁港提升為新竹漁人碼頭，總計將投入十億元經費建設南寮地區，包括國際風箏賽場、港區清淤及浮覆地運動公園等工程已在進行，親子沙灘及防風林復育工作也會在今年展開，將提升在地產業及休閒觀光機能，而南寮大道，更是重要的交通路網。

不僅解決塞車 盼帶動觀光

市府工務處表示，原有台六八線向西僅到西濱公路竹港大橋，例假日車潮湧入時，造成南寮地區聯外道路，包括東大路、天府路及西濱公路嚴重壅塞，後來市府解決延宕長達十四年的「斷頭」壅塞問題。

如今再從台六八線銜接進入南寮漁港內的新港北路，由營建署發包施工，總經費一億兩千一百七十萬元、工期四百八十個工作天，預計明年十月完工，未來車輛可直通新港北路的新竹漁人碼頭，提昇南寮觀光效益。

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  • 新竹市南寮大道舉行動土典禮，這是市府在南寮地區交通路網「最後一哩路」的建設，完工後道路將直達新竹漁人碼頭觀光風景區。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮大道舉行動土典禮，這是市府在南寮地區交通路網「最後一哩路」的建設，完工後道路將直達新竹漁人碼頭觀光風景區。（記者洪美秀攝）

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