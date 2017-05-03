〈北部〉竹市台68線直通漁港 南寮大道明年10月完工
市府動工 幸福南寮最後一哩路
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市南寮地區交通路網最後一哩路「南寮大道」昨天舉行動工典禮，市長林智堅說，繼打通台六八線榮濱段延伸道路後，南寮大道完工後，將可從快速道路直通港區，是通往「幸福南寮」的最後一哩路，期盼明年十月完工後，結合新竹漁人碼頭工程，再造南寮風華，提昇南寮地區路網的便捷性。
林智堅說，南寮新竹漁港是大新竹觀光休閒重要景點，去年延燒的「寶可夢」熱潮更吸引大批年輕族群湧入，但周邊主要道路每到假日就有壅塞問題，「南寮大道」是南寮交通的最後一哩路，更是市府、議會、立委和居民關心和期盼的重要道路建設。
林智堅說，南寮大道由榮濱路支線起到新港北路止，長約八百一十公尺、寬十八到廿公尺，橋涵有兩座，道路設置雙向混合車道、自行車與人行共用道，彩虹拱門、水門及鐘樓將移設新處。
林智堅說，市府兩年多來將新竹漁港提升為新竹漁人碼頭，總計將投入十億元經費建設南寮地區，包括國際風箏賽場、港區清淤及浮覆地運動公園等工程已在進行，親子沙灘及防風林復育工作也會在今年展開，將提升在地產業及休閒觀光機能，而南寮大道，更是重要的交通路網。
不僅解決塞車 盼帶動觀光
市府工務處表示，原有台六八線向西僅到西濱公路竹港大橋，例假日車潮湧入時，造成南寮地區聯外道路，包括東大路、天府路及西濱公路嚴重壅塞，後來市府解決延宕長達十四年的「斷頭」壅塞問題。
如今再從台六八線銜接進入南寮漁港內的新港北路，由營建署發包施工，總經費一億兩千一百七十萬元、工期四百八十個工作天，預計明年十月完工，未來車輛可直通新港北路的新竹漁人碼頭，提昇南寮觀光效益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 「狼師」個資揭露 教局稽查補習班：4/29已離職
- 半癱翁無水糧 10樓丟瓶中信求救
- 「師奶殺手」不是蓋的 洪榮宏逗樂老奶奶
- 尿尿像西瓜汁 膀胱長癌作怪
- 登凱特上空照 檢方求處非常龐大的罰款
- MLB Live》光芒再戰馬林魚 胡智為牛棚待命
- 《想像的孩子》新生版 探討婚姻平權
- 《插管之爭》平雲︰ 父是失智不是病危
- 父母揭愛女遭誘姦 只因「不希望別人女兒也一樣」
- 「有錢人玩女人叫做風流」 蕭永達:狼師課堂講謬論
- 營秘法修法／窩裡反+保密條款 助揪竊密內賊
- 《國際現場》美小麥受凍 價格飆新高
- 川普丟震撼彈 擬分拆大銀行
- 4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
- 《中英對照讀新聞》The Very Hungry Caterpillar joins fight against plastic pollution 飢腸轆轆的毛蟲加入對抗塑膠污染的戰鬥
- 特定環境區 採礦擬需加嚴環評
- My Lady Dior Star 送幸運符碼
- 自由廣場》「安和阿嬤」讓人傷腦筋
- 《台股青紅燈》1989年不會再回來
- 控鄧文聰高價購地 幸福人壽敗訴
- 聯邦卡繳稅 可無息分期
- 面對補教狼師 警方建議學生、家長這麼做...
- 台師生造太陽能車橫跨沙漠 10年歷程催生2紀錄片
- 韓干政門23日正式庭審 朴、崔有望「久別重逢」
- 余祥銓貼心洗腳 李亞萍許願別再闖禍
- 一條鼻胃管 讓小三舊怨浮上檯面
- 〈純粹 愛〉能夠愛著妳 就是幸福
- 千呼萬喚《孝莊與多爾袞》台南、新竹加演
- 小池徹平攜夜神月 死亡筆記本唱進台中
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT stalls legislature ahead of review
- 濃濃台味戰 殷仔飆7K優質好投
- 哇！「鬼神君」要來了 準備買票
- 遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了
- 黃之鋒：香港現為一國1.5制
- 自由廣場》因應朝核危機 美中背道而馳
- 補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
- Q1匯損由盈轉虧 敦泰重挫
- 中資狂掃美國房產 恐重演日慘賠窘境
- （獨家）梁云菲解約0違約金 最後合體187INC是這天
標題：〈北部〉竹市台68線直通漁港 南寮大道明年10月完工
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email