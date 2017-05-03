快訊PR 樂活新主張 從吃對做起
〈北部〉只能搭專用車 幼童訪農博車不夠
2017-05-03
議員批教局只發函沒配套
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園農業博覽會熱鬧試營運、參觀人數眾多，但有幼兒園反映，教育局發函要求只能用幼童專用車輛接送，園方雖想帶幼童到農博校外教學，但專用車根本不足，昨天引起市議員劉勝全批評教育局只發函、沒配套，不負責任；市府回應說，基於安全，還是要求以專用車輛接送，可採分批、分班前往。
劉勝全說，市府卯足力促銷農博，教育局也鼓勵各級學校前往校外教學，但他接獲許多幼兒園反映，指教育局發函要求只能搭乘幼童專用車輛前往，卻沒有相關配套，園方想帶小朋友去農博，合格的專車根本不夠用，導致許多幼童沒辦法參觀農博，部分幼兒園甚至委請家長開車輪流接送，實在荒唐。
劉勝全說，教育局發函規定幼兒園只能以通過主管機關核准的幼童專用車接送幼兒，連校外教學也不例外，但平常幼兒專用車只接送部分幼兒上下學，數量根本不足。
教育局長高安邦表示，中央規定幼童只能用幼童專用車接送，已向中央反映，看專法是否有彈性空間。
市府：可分批、分班前往
市府新聞處長張惇涵昨晚表示，很歡迎幼兒園帶幼童到農博進行環境教育，但礙於中央法規及幼童安全考量，仍希望園方用幼童專用車輛接送，建議可採分批、分班前往，如此可便於教保員照顧幼童，也能詳細說明農博的意涵。他並提醒，幼童專用車輛不可行駛高速公路及快速道路。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
花崗石紋路有爭議 工程餘款仍未付
花蓮東大門夜市昨進行黑白地磚耐壓測試，承包商許枝龍也受邀前往會勘，意外驚爆夜市啟用迄今，疑似因部分花崗石紋路缺失，縣府仍未支付逾五千萬元的工程餘款；花蓮縣政府表示，業者已申請履約爭議，目前仍在調解中。…
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 「狼師」個資揭露 教局稽查補習班：4/29已離職
- 半癱翁無水糧 10樓丟瓶中信求救
- 「師奶殺手」不是蓋的 洪榮宏逗樂老奶奶
- 尿尿像西瓜汁 膀胱長癌作怪
- 登凱特上空照 檢方求處非常龐大的罰款
- MLB Live》光芒再戰馬林魚 胡智為牛棚待命
- 《想像的孩子》新生版 探討婚姻平權
- 《插管之爭》平雲︰ 父是失智不是病危
- 父母揭愛女遭誘姦 只因「不希望別人女兒也一樣」
- 「有錢人玩女人叫做風流」 蕭永達:狼師課堂講謬論
- 營秘法修法／窩裡反+保密條款 助揪竊密內賊
- 《國際現場》美小麥受凍 價格飆新高
- 川普丟震撼彈 擬分拆大銀行
- 4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
- 《中英對照讀新聞》The Very Hungry Caterpillar joins fight against plastic pollution 飢腸轆轆的毛蟲加入對抗塑膠污染的戰鬥
- 特定環境區 採礦擬需加嚴環評
- My Lady Dior Star 送幸運符碼
- 自由廣場》「安和阿嬤」讓人傷腦筋
- 《台股青紅燈》1989年不會再回來
- 控鄧文聰高價購地 幸福人壽敗訴
- 聯邦卡繳稅 可無息分期
- 面對補教狼師 警方建議學生、家長這麼做...
- 台師生造太陽能車橫跨沙漠 10年歷程催生2紀錄片
- 韓干政門23日正式庭審 朴、崔有望「久別重逢」
- 余祥銓貼心洗腳 李亞萍許願別再闖禍
- 一條鼻胃管 讓小三舊怨浮上檯面
- 〈純粹 愛〉能夠愛著妳 就是幸福
- 千呼萬喚《孝莊與多爾袞》台南、新竹加演
- 小池徹平攜夜神月 死亡筆記本唱進台中
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT stalls legislature ahead of review
- 濃濃台味戰 殷仔飆7K優質好投
- 哇！「鬼神君」要來了 準備買票
- 遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了
- 黃之鋒：香港現為一國1.5制
- 自由廣場》因應朝核危機 美中背道而馳
- 補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
- Q1匯損由盈轉虧 敦泰重挫
- 中資狂掃美國房產 恐重演日慘賠窘境
- （獨家）梁云菲解約0違約金 最後合體187INC是這天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉只能搭專用車 幼童訪農博車不夠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分