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〈北部〉只能搭專用車 幼童訪農博車不夠

2017-05-03

議員批教局只發函沒配套

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園農業博覽會熱鬧試營運、參觀人數眾多，但有幼兒園反映，教育局發函要求只能用幼童專用車輛接送，園方雖想帶幼童到農博校外教學，但專用車根本不足，昨天引起市議員劉勝全批評教育局只發函、沒配套，不負責任；市府回應說，基於安全，還是要求以專用車輛接送，可採分批、分班前往。

劉勝全說，市府卯足力促銷農博，教育局也鼓勵各級學校前往校外教學，但他接獲許多幼兒園反映，指教育局發函要求只能搭乘幼童專用車輛前往，卻沒有相關配套，園方想帶小朋友去農博，合格的專車根本不夠用，導致許多幼童沒辦法參觀農博，部分幼兒園甚至委請家長開車輪流接送，實在荒唐。

劉勝全說，教育局發函規定幼兒園只能以通過主管機關核准的幼童專用車接送幼兒，連校外教學也不例外，但平常幼兒專用車只接送部分幼兒上下學，數量根本不足。

教育局長高安邦表示，中央規定幼童只能用幼童專用車接送，已向中央反映，看專法是否有彈性空間。

市府：可分批、分班前往

市府新聞處長張惇涵昨晚表示，很歡迎幼兒園帶幼童到農博進行環境教育，但礙於中央法規及幼童安全考量，仍希望園方用幼童專用車輛接送，建議可採分批、分班前往，如此可便於教保員照顧幼童，也能詳細說明農博的意涵。他並提醒，幼童專用車輛不可行駛高速公路及快速道路。

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