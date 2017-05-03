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〈北部〉建國國中增高職？ 市府不同調
2017-05-03
〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局昨天在市議會進行工作報告時，市議員萬美玲、范綱祥質詢指出，桃園所有高中職就讀比例是四比六，公立高職卻只占全部高職的兩成，尤其桃園北區公立高職數量更少。教育局長高安邦回應說，要將建國國中轉型為完全中學，增加高職商業類科；但副市長游建華連忙表示，這需要再研議。
萬美玲指出，這兩年公立高職招生人數都維持在二二三一人，而桃園北區公立高職數量更少，強烈爭取增設。范綱祥也說，桃園的教育資源明顯失調，對高職生不公平，尤其桃園市北區公、私立高職的總供給量，遠不及技職學生需求量。
高安邦答詢表示，建國國中校地有五．六公頃，將發展為完全中學，並增設以商業類科為主的高職部，第一年規劃設置六班，可提供兩百多個就學名額，另也研議在福豐國中設高職部。
市議員蔡永芳表示，完全中學已不符合時代趨勢，建議教育局改將資源投入公立幼兒園、公共托育中心。
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