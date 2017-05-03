〈北部〉桃市私立國中夯 議員爆教育局長關說
局長：「test」招生是否公平
〔記者陳昀／桃園報導〕私立國中招生旺季來臨，市議員萬美玲等人昨天質詢指出，教育局近年在公立國中廣設資賦優異班，但私立國中卻仍擠破頭，應該檢討；市議員黃婉如更爆料，指教育局長高安邦曾帶一紙名單到振聲高中國中部關說候補名額。高安邦當下並未否認，會後表示自己只是去「test」振聲能不能關說、招生是否公平？
黃婉如質詢指出，振聲高中國中部去年放榜當晚，高安邦帶了一紙名單到校，要求校方將候補名額空出，並錄取名單上的五、六名學生。
市議員王浩宇也私下表示，常耳聞可透過民代或局長關說進入熱門私校，但因從未介入，不確定真實性，他也反對私校可以免除限制，採考試入學、能力分班，不遵守教學正常化的現象。
高安邦會後急忙向黃婉如解釋，他只是在「測試」振聲的招生情況有沒有公平，想要了解實際運作狀況。黃婉如對此說法無法接受，她說，倘若是「測試」，結束後就應當下說明是測試，否則人家可是會當真的！
校方：沒印象但不接受關說
而面對記者的詢問，高安邦強調不是「測試」、而是「test」，也希望外界不要渲染，以免影響他未來到各校隨機「test」；振聲高中校長劉安國則表示，對去年的事沒有印象，但校方絕不會接受關說。
公立資優班成效 議員促檢討
萬美玲也質詢指出，私立國中越來越難入學，尤其南北區的指標私立學校，振聲高中、復旦高中的國中部，去年新生錄取率都只有兩、三成，教育局近年在公立國中廣設資賦優異班，家長卻仍一窩蜂擠往私立國中，教育局應該檢討，為什麼無法翻轉家長的觀念，除了對公立國中的軟、硬體不信賴，升學率更是主因。
萬美玲指出，公、私立國中畢業生去年公立高中錄取率分別是卅七％、六十七％。劉安國表示，去年振聲國中畢業生有兩成考取第一志願，包含建國中學、武陵中學等；復旦高中校長段台民也說，去年有三成四的國中畢業生考取第一志願，也包含建中、北一女中、武陵高中。
市議員徐玉樹、魯明哲等人也說，私立國中各自舉辦招生考試，讓許多學生小小年紀就要到處參加甄試、疲於奔命，建議教育局召集私立國中，在南、北區分別辦理聯招，減輕家長及學生壓力。
高安邦回應說，私立學校有獨立的私立學校法，可免除部分法令限制，對於獨立考試招生、能力分班，教育局將召集私立國中溝通，明年舉辦南、北區聯招考試，讓入學變得更公平，也會加強對公立學校的支持和資源。
市府對公立國中提供補助，學生不需繳交學雜費；私立國中需付雜費，每學期需一萬三千元到兩萬九千元不等。
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