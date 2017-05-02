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〈北部〉盛產行情亂 桂竹筍價差三倍

2017-05-02

〔記者游太郎／花蓮報導〕連日春雨滋潤，花蓮地區桂竹筍盛產，傳統市場價格不一，價差高達三倍，不少消費者擔心品質及來源反而卻步，筍農建議貨比三家才不會吃虧。

今年因天候因素影響，原應在清明期間盛產的花蓮箭竹筍晚了半個月以上生產，導致價格狂飆，不僅擾亂市場行情，也引起消費者反彈與抵制，不少人拒買箭竹筍，等到四月底桂竹筍上市，價格一夕滑落，無人問津，箭竹筍農相當懊惱。

拜春雨綿綿之賜，桂竹筍四月底開始盛產，筍農忙著搶著採收，並在各傳統市場販售，由於桂竹筍較箭竹筍具「筍味」，價格又便宜，較受消費者喜愛，導致箭竹筍銷售雪上加霜，乏人問津。

花蓮市區傳統市場販售的桂竹筍，不論是帶殼或煮熟均受到青睞，市場各角落或周遭道路旁，隨處可見叫賣桂竹筍的筍農，蒸煮後每斤叫價五十元至一百五十元都有，而帶殼新鮮未處理的桂竹筍，則每斤四十元至一百元不等，價差之大，讓消費者困惑難以下手。

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