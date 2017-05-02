〈北部〉新城公所行動辦公室 老農捧場

2017-05-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉公所推出「行動辦公室」，昨在鄉內最北邊的新城村開幕，吸引附近務農的阿公、阿嬤搶先申辦瓦斯補助，除向承辦人員大讚「親民」，還強調未來不用再騎十二公里路程的機車到公所洽公，實在相當方便！

花蓮新城南北長約廿公里，新城鄉公所率十三鄉鎮之先，將唯一的行動圖書車進行改裝，增闢成「行動辦公室」，昨早開幕首日，進駐新城村興田社區協天廟廣場，現場湧入不少村民「相揪」申辦瓦斯補助。

務農的林姓阿公說，年輕人出外工作，村內多是年紀較大的老年人，一想到以後不用再冒險騎機車到公所就能洽公，實在相當親民，過去有很多老人家因年紀大、反應慢，導致車禍事件頻傳。

新城鄉長錢自立說，為了服務偏遠地區及平時務農繁忙的阿公、阿嬤，歷經數月籌備，終於建置完成親民行動辦公室，將能延伸公所各項業務，就近服務更多民眾。

他強調，親民行動辦公室每週將由北至南巡迴新城、康樂、順安、嘉新及北埔村，除維持原有的行動圖書車功能，第一階段將先進行瓦斯補助申辦，後續會再加入各項申請業務。