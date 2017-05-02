〈北部〉5獲優秀教練獎 陳彥誠：態度重於成績

2017-05-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小拔河教練陳彥誠在教育部體育署一○六年度全國各級學校室內拔河比賽中，獲得優秀教練獎的榮耀，他說，態度比成績更重要，拔河最重要的是孩子們「堅持到底永不放棄」的堅忍態度。

陳彥誠已經第五次得到優秀教練獎，他說，在蓬萊國小已經服務十四年，九十二年成立拔河隊，當時在思考偏遠學校的孩子們可以學習什麼樣的運動？有些運動很講求身材條件，但是拔河的話比較看學生的技術，「吃得了苦就能練出成果」，所以自己才投入拔河的世界。

「注重過程而不是成果，態度比成績還重要。」陳彥誠說，比起獲得冠軍，他更重視學生的態度和品德，尤其拔河隊曾經因為經費不足停辦，去年又能重新組隊，要感謝的人非常多，所以也會告訴學生要懷著感恩的心練習拔河。