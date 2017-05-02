〈北部〉花蓮隨借隨還OBIKE上路 14日前免費騎

2017-05-02

目前500輛 將增至2千輛

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「OBIKE」無樁共享單車即日起在花蓮試營運，第一階段五百輛單車於十四日前均提供縣民免費體驗，未來預計將再拓展至二千輛，自市區街道向外延伸，可望進駐各觀光據點，但因「OBIKE」標榜隨借隨還，停放處仍引起機車族的「小抱怨」。花蓮縣政府表示，廠商一切均依法規辦理，將會再研擬合理的停車空間與交通動線！

「OBIKE」來勢洶洶，先是進軍東華大學後，上月又選在台東縣建置全台第一個租車服務的縣市，目前則再進駐花蓮，預計串聯起東台灣的單車網絡，總計約一千多台的「OBIKE」共享單車，已遍布市區街道，吸引許多民眾搶先體驗。

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族說，來自新加坡的「OBIKE」業者，已先在市區放置五百輛單車，讓花蓮多了一項低碳觀光旅遊的交通新選擇，在建置之前也與業者達成共識，停車地點、經營方式及繳稅規定，一切均須依照法令辦理。

停車空間及動線 研擬中

他強調，業者在十四日以前免費試營運，將再評估後續狀況，有計畫性地推展至二千輛以上，盼可遍及縣內各觀光據點，讓遊客能有另一個代步選項，並著手研擬合理的停車空間與交通動線，增添民眾的騎乘安全與方便性。

「OBIKE」市場營銷經理徐令飛說，共享單車進軍東台灣，是希望能配合政府進行地方整體觀光行銷，期待可提供民眾更便利的騎乘服務，目前也有持續拓展計劃，並尚在評估花蓮單車大量集中放置處，要給遊客一個驚喜。

他強調，未來「OBIKE」會有更多活動推廣，也與醫院、政府等機關積極溝通，在試營運後將會進行數據分析，並提供給政府作為增加街道自行車位的參考，不僅侷限於共享單車，而是開放讓所有自行車朋友停放，打造更便利的騎乘場域。

「一百分！」體驗民眾柳小姐說，騎腳踏車也是希望能夠達到減碳目的，或許一開始單車停放恐壓縮到機車的停車空間，但若相互配合應該可以達成共識並解決停車問題，讓單車族及機車族和睦共處。

費率每15分鐘2塊錢

「OBIKE」無樁共享單車主要以手機APP租用，使用者須先加入會員，並支付押金九百元（取消會員後可退還），再以手機掃瞄單車上的QRCODE後解開太陽能鎖，每台車均有GPS定位車輛位置，方便業者掌握動向，花蓮試營運期間免費，未來則是每十五分鐘收費二元，採信用卡、金融卡扣款。