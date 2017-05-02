〈北部〉光武國中新舍又出包 議員驚爆「地雷區」

2017-05-02

化糞池管線孔突起

〔記者洪美秀／竹市報導〕竹市光武國中新建校舍在本報獨家披露建築師漏列一千多根鋼筋數量及機電、照明系統有問題後，市議員段孝芳、黃美慧和林慈愛昨會勘，看到新校舍前竟有一大片化糞池管線孔突起的「地雷區」，易造成學生跌倒，女廁壓水閥水泥裸露，屋頂漏水，防水工程僅塗薄薄的水泥粉，遇雨就漏水。

廁所、女兒牆等都需改善

新竹市府工務處副處長曾嘉文說，去年九月中旬因要讓學生先進新校舍上課，有驗收土木工程，且因機電工程的包商公司倒了，市府已要求包商清算，對於女廁水泥裸露、男廁門扇高度不夠及新校舍各樓層女兒牆的壁癌、屋頂防水工程及漏水問題，都已列在改善的缺失項目中，會要求廠商在六月初前完成補強及改善措施，機電部份也會趕緊再重新發包，確保工程進度。

民代檢視屋頂的防水工程，發現地面根本僅塗一層薄薄的水泥，只要太陽一曬就龜裂，市議員段孝芳說，這種水泥片一撥就裂，廠商根本是「粉飾太平」，因屋頂防水做不好，只要下雨，學生上課教室內也跟著漏水、下小雨。

家長會長陳志宇說，市府好不容易爭取到兩億一千萬元進行新建校舍的蓋建，後來又追加三千兩百萬元，卻蓋了問題不斷的校舍，家長根本不放心讓孩子在這樣的環境上課，呼籲市府及相關單位嚴格把關。