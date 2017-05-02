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〈北部〉控農試所「圈地」 農民揚言抗爭

2017-05-02

〔記者黃美珠／關西報導〕農委會農業試驗所關西工作站被鄉親劉醇漨指控身為公部門，卻只圖己利，沿著竹卅線一路「圈地」設站卻造成周邊四公頃多、七十名地主無路可進出耕作。一年噴灑至少八次的農藥，更使周邊作物長達三百廿天處於有受污染之虞的風險，等同地主一整年都無法採食。他揚言若不解決，將串連其他地主抗爭。

農業試驗所表示，當年完成遷建，並未影響周邊鄰地地主耕作，地主們出入都走工作站左側產業道路，直到後來原通行用道路，因私有地地主加蓋了大門，這些地主們才出現不得其門而入的狀況。由於劉醇漨針對「袋地」（土地因與公路無適宜的聯絡，致不能為通常使用者）問題已訴諸司法，他們尊重法院的判斷。

至於農藥的使用，他們確實在春天、橘子花開前噴灑以殺死越冬的蟲卵，但絕非一年噴灑農藥至少八次。會張貼告示，是善意提醒習慣在該站周邊採摘艾草的鄉親留心安全問題。

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  • 農試所表示，關西工作站遷建之初，該站後方的農地都走圖右的產業道路進出耕作，直到私人地主加建鐵門（右）才無路可行。（記者黃美珠攝）

    農試所表示，關西工作站遷建之初，該站後方的農地都走圖右的產業道路進出耕作，直到私人地主加建鐵門（右）才無路可行。（記者黃美珠攝）

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