〈北部〉文化綠廊動土 拚新竹之森明年完工
2017-05-02
串聯經國綠園道、隆恩圳
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府規劃四公里的「新竹之森」綠廊帶，其中文化局的文化綠廊環境景觀縫合工程昨天動工，市長林智堅說，這次工程將整頓文化局周邊人行步道、建置街角廣場及水景廣場，會與經國綠園道及護城河綠廊帶串聯起來，讓四公里的「新竹之森」，成為市民悠閒散步的宜居好所在。
林智堅說，文化綠廊環境景觀縫合工程，總經費一千八百萬元，而四公里的新竹之森綠廊帶景觀，其中經國綠園道、東大飛行公園都已動工，隆恩圳相關工程也會在近期動工，期許明年能全部完成四公里的新竹之森綠廊帶工程。
林智堅說，新竹之森綠廊帶將提供民眾更好的步行環境，滿足「老、中、青」各世代需求，未來長輩可漫步到街角廣場做早操、跳元極舞，傍晚小朋友可以騎腳踏車、玩遊具，符合每個年齡層的需求，他就是在文化公園教兒子學會騎腳踏車。
面積2.3公頃 預計年底啟用
文化局表示，文化綠廊公園會銜接護城河及青少年館旁綠地，旁有東大飛行公園及經國綠園道，位居「新竹之森」重要街角位置。設計師周書賢以縫合都市景觀為主，街角廣場及水景廣場會是最主要的景觀工程重點，未來演藝路及東大路也會有步道串聯，不會被小土丘阻隔。
文化局表示，二﹒三公頃文化綠廊環境景觀縫合工程，包括演藝路人行步道拓寬、竹影城跡景觀改造、增設東大路與演藝路街角廣場及改造現有的「荷花池」、打造適合親子遊憩的「水景廣場」，整個工期約一百八十個工作天，預計年底完工啟用。
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