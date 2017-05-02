〈北部〉A7合宜宅剩餘戶招租 還有名額

2017-05-02

〔記者陳昀／桃園報導〕為期三個月的機場捷運A7站合宜住宅剩餘戶招租作業，目前還剩廿多戶名額，六月三十日前持續受理申請。

A7合宜住宅由內政部營建署主導，四家得標建商興建遠雄文青、皇翔歡喜城、名軒快樂家、麗寶快樂家等四個社區，並提供五％、二二五戶作為出租宅，去年底交屋後已有一百四十二個承租戶入住，市府整理出八十三戶名額，有兩房、三房、四房等房型，採隨到隨辦受理。

市府住宅發展處副處長莊敬權指出，承租資格分別為弱勢家庭的「政策優先戶」、設籍於龜山區的「敦親睦鄰戶」及一般市民的「一般戶」，在桃園設籍滿一年者即可申請承租，一般戶租金為八千元至一萬兩千元，政策優先戶、敦親睦鄰戶租金較優惠，為五千元至七千元。

莊敬權表示，剩餘戶招租採臨櫃申請，先到先辦、隨到隨辦，不像過去累積一批後再統一處理，受理人員會現場檢查申請資料是否齊全、申請資格是否符合，收件審件的同時，即聯繫建商人員帶申請人看屋，待審件完成即可簽約，同步進行、提高效率。

莊敬權說，三月底開放申請至今，已有六十戶完成簽約承租，目前還有廿多戶名額，有意申請的市民可至市府住宅發展處（龜山區自強南路一○五號）申辦，洽詢電話：329-8600，也可至網站「機場捷運A7站合宜住宅承租申請系統」查詢。