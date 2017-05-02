| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉A7合宜宅剩餘戶招租 還有名額

2017-05-02

〔記者陳昀／桃園報導〕為期三個月的機場捷運A7站合宜住宅剩餘戶招租作業，目前還剩廿多戶名額，六月三十日前持續受理申請。

A7合宜住宅由內政部營建署主導，四家得標建商興建遠雄文青、皇翔歡喜城、名軒快樂家、麗寶快樂家等四個社區，並提供五％、二二五戶作為出租宅，去年底交屋後已有一百四十二個承租戶入住，市府整理出八十三戶名額，有兩房、三房、四房等房型，採隨到隨辦受理。

市府住宅發展處副處長莊敬權指出，承租資格分別為弱勢家庭的「政策優先戶」、設籍於龜山區的「敦親睦鄰戶」及一般市民的「一般戶」，在桃園設籍滿一年者即可申請承租，一般戶租金為八千元至一萬兩千元，政策優先戶、敦親睦鄰戶租金較優惠，為五千元至七千元。

莊敬權表示，剩餘戶招租採臨櫃申請，先到先辦、隨到隨辦，不像過去累積一批後再統一處理，受理人員會現場檢查申請資料是否齊全、申請資格是否符合，收件審件的同時，即聯繫建商人員帶申請人看屋，待審件完成即可簽約，同步進行、提高效率。

莊敬權說，三月底開放申請至今，已有六十戶完成簽約承租，目前還有廿多戶名額，有意申請的市民可至市府住宅發展處（龜山區自強南路一○五號）申辦，洽詢電話：329-8600，也可至網站「機場捷運A7站合宜住宅承租申請系統」查詢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
花蓮隨借隨還OBIKE上路 14日前免費騎

目前500輛 將增至2千輛「OBIKE」無樁共享單車即日起在花蓮試營運，第一階段五百輛單車於十四日前均提供縣民免費體驗，未來預計將再拓展至二…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：〈北部〉A7合宜宅剩餘戶招租 還有名額


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.