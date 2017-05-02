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〈北部〉《桃園》汽車路考新制 首日8人應考2人過關

2017-05-02

六人分別筆試、場內考試就未過

〔記者陳昀／桃園報導〕路考新制昨天上路，自小客車駕照考試加入實際道路駕駛考驗，桃園監理站首日有八人應考，結果只有兩人通過道路駕駛考試、取得駕照；通過考照的劉祐諶說，道路駕駛考試其實比場內考試簡單，但要更注意安全，且「方向燈的使用很重要」！

過關者提醒︰方向燈使用很重要

桃園監理站站長周景朗表示，昨天到考的八名考生，都是個別到監理站報名，上午有一人筆試沒通過、兩人場內考試未過；下午有三人場內考試沒通過；最終上午、下午各只有一人實際進行道路駕駛考試，均順利考取駕照。

周景朗說，過去每天上、下午會各安排八人考試，因應路考新制上路，五月一日起名額減半，改為各開放四人，由於報考駕照必須事前報名、排定考試期程，改制前的報考人數沒有暴增情形，但桃園監理站小型車駕照的考試期程已排到廿二日。

周景朗指出，會到監理站個別報考駕照的人，多為駕照被吊銷者進行重考，已有豐富的駕車經驗，常能輕鬆過關；個別報考者也有不想上駕訓班的自學者，因對考試場地不熟悉，常在場內考試「卡關」，尤其以栽在倒車入庫、路邊停車、Ｓ彎道倒車出口壓到路面邊線最多。

他表示，會開車的人，未必能通過場內考試，過去場內考試的合格率平均只有三成左右，甚至有人考一整年，連「汽車駕駛人路考評分標準暨成績紀錄表」都過期了，還是無法通過，原因在於場內考試講求精準到位，場內有很多管線，只要一個重點項目出錯壓線，被扣分過多就無法及格。

監理站︰道路駕駛 重視臨場應變

周景朗說，實際道路駕駛的難度雖不比場內考試高，但重視臨場應變能力，且在「立體感」環境應考，考照過程會比較緊張，但也因為增加許多行為考驗，像是方向燈、擺頭察看等，對實際行車安全很有幫助，未來駕車上路也會更有自信。

對於新制上路，每日安排考照的名額減半，有考生抱怨說，排隊等待的時間變長，五月初報考得拖到五月下旬才能應考，實在有點誇張。周景朗解釋說，因為車輛數目是固定的，增加考試項目後，這樣的情況無可避免，希望考生體諒。

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  • 順利通過的考生劉祐諶表示，道路駕駛考試其實比場內考試簡單，但要更注意安全。（監理站提供）

    順利通過的考生劉祐諶表示，道路駕駛考試其實比場內考試簡單，但要更注意安全。（監理站提供）

  • 路考新制上路第一天，桃園監理站昨天8人應考，只有2人順利考取駕照。（監理站提供）

    路考新制上路第一天，桃園監理站昨天8人應考，只有2人順利考取駕照。（監理站提供）

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