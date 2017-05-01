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〈南部〉拚黨主席》回鄉拜票 詹啟賢：給南部人一個機會

2017-05-01

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐國民黨主席的前奇美醫院院長詹啟賢，昨天回台南家鄉掃街拜票，他在東區崇誨國宅受訪時說，他選黨主席就是從台南開始，希望這次能選出像他一樣的南部人，給南部人一個機會，未來國民黨中央就能多聽到南部的聲音，對南部選情絕對有助益。

詹啟賢說，二十七年前從國外學成歸台，家就在台南，台南是他第一個家鄉，人生精華的四十一歲到近六十歲都奉獻給台南。台南人有情有義、講是非、對社會有熱情，他選黨主席從台南開始，期盼藉此改變國民黨。他坦言，過去台南人對國民黨有「重北輕南」的印象，覺得國民黨與台南距離遙遠、疏遠，其實，台南的心聲應該進入國民黨中央，選出南部人當黨主席，能讓黨中央多聽到南部的心聲。

詹啟賢昨天造勢行程緊湊，上午近九點先到崇誨市場掃街向攤商與鄉親拜票、握手，尋求支持；十點到北區永祥里活動中心出席「黨員當家作主」座談會；中午十二點到永康區，在享勵公司四十五週年感恩慶祝會致詞。

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