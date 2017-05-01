〈南部〉台南》警所鐵馬元氣站 疑難雜症「急救站」

2017-05-01

台客來問路 與警答嘴鼓

〔記者王涵平／東山報導〕台南各派出所的鐵馬元氣站已成民眾問路、加水、上廁所的暫歇好所在，不過，昨天有人向警員問路時，卻不相信警員指引，直辯「與朋友說的不一樣」，警員耐心回答到差點動氣，當場傻眼，無言以對。但也有香港經營背包客民宿業者，邊休息邊問問題「取經」，大為感動。

台南縣時代推廣單車運動，警局一所一特色建置鐵馬元氣站，提供車友輪胎打氣、加水、問路及小點心補充體力等服務。如今，越來越多人一有各種疑難雜症，就會想到派出所，趣事也不少。

昨天有人從福爾摩沙高速公路下柳營交流道，想到東山山區，行經警所問路，警員告知經一六五線至東山市區，再接南九十九線即可到達，車程約半小時。但對方聽了直說「這麼遠，怎麼可能」、「朋友說下交流道右轉往東山，一下子就到了」。員警一開始拿紙筆畫路線耐心解說，對方卻堅持相信朋友說的「很快就到」，認為警員說的路線差太多，警員不知道如何繼續說下去，只好說「那你相信朋友說的話好了」，民眾悻悻然離開。

港背包客棧 取經讚服務

警員說，面對民眾詢問與要求，員警在勤務許可下都會盡可能提供服務，所內若剛好有點心、在地特產，也會邀請民眾品嚐。曾有在香港經營背包客民宿業者來台單車環島，在派出所休息時詢問員警，碰到的車友多會提出哪些需求？要做為返回香港經營的參考。當時所內剛好有冰涼綠豆湯，員警也招待香港車友，讓對方感謝又感動。