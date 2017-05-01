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〈南部〉中庄國中補校「千歲團」 相約上高中

2017-05-01

最高齡80歲 最小也57歲

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中庄國中補校創下歷年平均最高齡紀錄，最高齡的是八十歲林李麗雄，準備上高中，還有四代同堂「阿祖級」的劉黃麗津，難得的是每次上課出席率達九成，全班和樂融融，還相約一起上高中。

中庄國中補校設立廿七年，一○五學年度班中沒有新住民、中輟生、原住民，年紀最輕的五十七歲，創下平均最高年齡，廿一名學生人數也是最多，自稱「千歲團」。

林李麗雄已經八十歲，跳起探戈身段柔軟，她偶然遇到中庄國中校長黃火炎到社區招生，因而和朋友結伴上課，近年來保持全勤紀錄，她說年紀大了記憶力較差，回家還得溫習功課，因為「我想上高中」。

劉黃麗津才七十五歲，已經當了阿祖，她想活到老學到老。七十八歲李楊照表示，小時候因病輟學，反正在家也無聊，想一圓當學生夢想，來上課後覺得「返老還童」，原本家人反對她參加補校，現在孫子反倒每天催她去上課。

班長歐秋華說，同學們年紀大了更明事理，從沒摩擦，大家合作又合群，每天都期待上課時間到來，已有多人相約一起上高中。

開學風強雨大 全班到齊

中庄國中補校主任楊喬閔說，校長親自到社區招生，這班報名人數高達四十人，許多人因為沒有國小畢業或同等學力證明無法入學，初看學生年齡這麼大，還憂心撐不久，沒想到去年剛開學時一連強颱過後風強雨大，仍全班到齊，「嚇了一大跳」。

挑戰露營 年齡只是數字

今年一月間該班全員在寒流中上山體驗人生首次露營，展現充分向心力，目前正籌畫更大挑戰，對她們而言，「年齡只是數字而已」。

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  • 中庄國中補校「千歲團」學陶笛，努力記住音譜。（記者洪臣宏攝）

    中庄國中補校「千歲團」學陶笛，努力記住音譜。（記者洪臣宏攝）

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