〈南部〉3粒50元 檳榔每斤飆破千

2017-05-01

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣今年檳榔產季延遲，產量也比往年同期減少，量少價揚，目前每台斤價格飆破一千元，是近年來罕見高價，現在吃三粒檳榔要花五十元，令癮君子們大呼吃不消。

李姓檳榔業者指出，嘉義縣檳榔產季已接近尾聲，屏東縣剛進入產季，目前市面上檳榔缺貨，價格水漲船高，今年屏東地區農作產季普遍受氣候影響而延遲及減產，檳榔也不例外，使得價格攀升，連日來每台斤行口收購價維持在一千至一千一百元之間，比往年同期高出三、四百元，可能要五月過後價格才會明顯下降。

王姓紅唇族說，前陣子到檳榔攤買包檳榔五十元還有十粒，現在只能買三粒，連香菸也漲價，乾脆戒掉算了。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，檳榔產季初期價格高是短暫現象，過些時日量一多就會滑落，屏東縣檳榔產業已步入黃昏，收益大不如前，農委會今年將「平地檳榔」納入輔導轉作，種植面積超過一萬公頃的屏東縣被列為重點地區。

廢園轉作、種苗都有補助

根據農糧署公布的檳榔廢園轉作補助辦法，除每公頃可獲十五萬元補助外，轉作油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、番石榴、等作物，每公頃還有五萬元種苗費補助，歡迎農友申辦。