〈南部〉獼猴又鬧社區 蹲坐民宅屋頂、瞪人

2017-05-01

之前有共犯 這回一隻耍狠

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市知本社區二月間闖入兩隻台灣獼猴逛大街搶食，居民赫見忙閃避，兩獼猴得逞消聲匿跡，其中一隻昨早又現身，發現婦人以竹掃帚驅離，左右鄰居聞訊也趕來助陣，但這隻獼猴毫不懼怕，悠哉的走在民宅護欄及屋頂，還不時回頭瞪視，民嘆獼猴生態大亂，平地社區也淪陷。

眾人合力驅趕 潑猴沒在怕

「嚇死人了，大清早竟然出現兩隻大猴子搶水果」賣菜章叔二月間開著菜攤車回到家門前，正準備卸貨開賣，突見兩隻獼猴從一旁空地竄出，一現身就要搶奪裝箱水果，趕緊抓起竹掃把驅離，兩獼猴蹦跳閃躲，數度作勢還擊，竊得兩顆橘子仍不罷休，見買菜人群愈聚愈多，才悻悻然離去。

章叔說，兩隻獼猴已闖入社區多日，但都是在民宅屋頂徘徊遊晃，有人持彈弓驅趕，還野性大發的欲包夾還擊，可能是飢腸轆轆才會扮起搶匪，之後就不見蹤影。原以為只是偶發，未料其中一隻獼候昨早又出現在一家雜貨店二樓護欄，老闆娘撞見驚聲尖叫，立馬拿起竹掃帚護家園，街坊鄰居聽聞也趕來助陣，但獼猴毫不畏懼人群，蹲坐在民宅屋頂，不時回頭瞪視，之後才倖倖然離去。

萬一攻擊孩童 代誌就大條

婦人阿霞說，曾聽聞獼猴下山破壞農作搶食水果的事件，卻不曾見過大鬧社區的情況，嚇死人了，如果未能及時捉捕野放回林，一旦發生攻擊人群的意外，尤其是小朋友，代誌就大條了。