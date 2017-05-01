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〈北部〉曾送總統木雕小豬 田欽賢傳授技法
2017-05-01
〔記者王峻祺／花蓮報導〕曾為小英總統送上雕刻小豬的花蓮太魯閣族工藝師田欽賢，受邀擔任今年原住民族傳統木藝文化研習營的雕刻老師，並以「太魯閣族織物圖騰」為主題，透過圖紋代表的意涵延伸，展現原住民傳統生活景象。
曾獲花蓮縣雕刻工藝類冠軍的工藝師田欽賢，在小英總統推動小豬撲滿募款時，親自致贈一隻原木山豬，祝福小英當選總統，更被蔡英文讚譽是史上收到「最有創意的小豬！」
來自秀林鄉富世村的田欽賢，擅長木雕創作，自太魯閣族傳統器具製作起步，目前作品已延伸到傳統文化裝置藝術，更融入信仰圖騰，透過大型原木呈現細膩雕刻工法，精緻程度不輸女性織布技法，堪稱為「男人的織布工藝」，並受邀擔任今年文化研習營的雕刻老師，傳授雕刻技法。
田欽賢說，木雕源於日常用品、祭儀用途，太魯閣族因沒有文字，神話傳說多靠耆老口耳相傳，目前除了圖騰創作，也擅長人物雕刻，盼透過紋面老人揹柴火、重建家園等姿態，讓晚輩記得太魯閣族的精神風貌。
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