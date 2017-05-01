〈北部〉《宜縣模範母親》5兒女乖巧 90歲盧蓮芝吃苦無憾

2017-05-01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮民盧蓮芝，獲得蘇澳鎮及宜蘭縣模範母親表揚，出生中國河南省的她，歷經對日抗戰與國共內戰的動亂時代，跟著少校丈夫張福祥來台，在顛沛流離的環境，拉拔孩子們長大成人。獲獎的她謙虛說，是孩子們都很乖巧，不會讓她操心。

九十歲盧蓮芝，民國三十八年因國共內戰，跟著丈夫、帶著四歲兒子來台；當時她的丈夫張福祥官拜少校，來台後選擇退伍自謀生活，最後在蘇澳落腳，丈夫在礦場當礦工，回想起那段日子，盧蓮芝眼眶泛淚說：「真的很苦，很苦」。

盧蓮芝在艱困環境，揹著孩子一邊養豬，一邊照顧家庭，與丈夫共育有四男兩女；因家庭經濟困難，四兒子過繼給丈夫朋友領養。大兒子張榴柱說，看著媽媽背影，自己從小就幫忙家務，希望可以分擔一些辛勞，媽媽常說「做事情要認真，不要學壞」，他們這些孩子都記在心上。

「你們乖，媽媽就開心。」盧蓮芝說，孩子都很聽話、很貼心，不會做壞事讓她傷心，心裡很安慰，想起以前顛沛流離的苦，現在覺得是倒吃甘蔗，孩子都很乖巧，讓她沒有後顧之憂。

熱心公益 當志工打掃環境

盧蓮芝年事已高，但仍熱心公益，積極參與地方事務，例如主動協助社區辦理活動，擔任社區志工打掃環境等；鎮長陳金麟說，在長安社區常會看到盧蓮芝拿起掃把的身影，協助維持環境清潔，她的熱心受到肯定，大兒子曾擔任長安里長，關懷助人的教育理念也傳承給後代。