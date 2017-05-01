〈北部〉環台訪54廟 150尊國姓爺齊聚花蓮

2017-05-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國姓爺誕辰不受政府取消五十四年來由中央主祭慣例影響，全國祀奉鄭成功廟宇，自四月十八日從宜蘭蘇澳永安宮起駕往北，經卅六部鐵馬護駕，接續參訪五十四座開台聖王廟，並迎接百座神尊環台祈安繞境後，昨早一百五十尊國姓爺終於順利抵達花蓮參加春季聯合民俗文化慶典，今起陸續返回各縣市宮廟。

開台聖王鄭成功，國人多以「國姓爺」尊稱，亦被敕封為延平郡王，後因打敗荷蘭、開拓台灣，深受先民感念而入祠立廟奉祀，百年來相關慶典民俗活動，在東南亞地區非常盛行，主要推從鄭成功的開墾精神。

花蓮洄瀾國姓廟主委莊錫賢說，台灣主要把鄭成功神化，多數廟宇均存有許多感人故事，花蓮是今年環台祈安遶境的最終站，配合洄瀾國姓廟晉座卅三週年慶，展開春季聯合祭典，並首次派遣卅六部鐵馬護駕，祈願台灣風調雨順、國運昌隆。

她說，花蓮洄瀾國姓廟創立於民國七十三年間，因外海漂來一尊國姓爺神像，被當年駐守的海巡弟兄發現後，祀奉於現址山頭，原本想請回家供奉，擲筊近七十杯皆未獲得同意，後再請示才知道，國姓爺想留於原地蓋廟，守護花蓮信眾。

莊錫賢指出，花蓮今年擴大舉行晉座週年慶活動，邀請全國近半數國姓爺神尊蒞駕花蓮，因考量到蘇花公路安全性，才會選自宜蘭出發，一路往北環台凝聚信徒共識，並為國姓爺慶賀祝禱，今起百座神尊已在信眾護持下，經蘇花公路北上，陸續返回各宮廟。

今年因國姓爺鄭成功誕辰，政府一改過去五十四年來，均由中央官員主祭慣例，改成台南市長賴清德主祭，但莊錫賢指出，雖有多數民眾認為此舉有貶低國姓爺意味，但民間信仰以勸人向善為主，加上國姓爺慈悲為懷，面對爭議，應會寬容看待。