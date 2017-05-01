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〈北部〉道路無行人號誌 頭份國小師生冒險穿越

2017-05-01

苗縣府允儘快加裝兩組號誌

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市頭份國小不少師生抱怨，校外旁道路無行人號誌，導致上、下課行走時險象環生，去年向縣府反映安裝行人號誌，卻遲無下文，只好轉向縣議員陳光軒陳情。陳光軒抨擊苗縣府，至今仍沒裝，相當離譜。苗縣府工務處回應，將儘快安排時間加裝兩組號誌。

頭份國小位於頭份中正路上，一旁就是信東路，學校後方為中華路，三大路口位處市中心，車流量每天相當大，卻因路幅及車道寬有限，紅綠燈多數時段只以閃燈警示，不少家長、老師都曾反映說，該路段相當危險。

頭份國小表示，該路口號誌複雜時常傳出交通事故，尤其中華、信東路口雖有斑馬線，卻無行人號誌，造成師生上、下課行走困擾，甚至都綠燈可以過了，不少學生因看不到號誌，害怕通行。

陳光軒說，接獲頭份國小陳情，去年十一月也與苗縣府會勘，當時也決議要安裝行人號誌，但至今將近半年過去，苗縣府仍未有動作，斥責縣府辦事態度根本消極。

苗縣府工務處交通規劃科表示，由於頭份國小周邊兩百公尺內，兩側都有行人穿越線及天橋，供民眾通行，學生平時也都會利用穿越線、天橋。其他號誌每天也有管制，根據法規是不能再增設相關號誌。

惟許多人仍反映有增設號誌需求，苗縣府工務處交通規劃科指出，再次會勘後，已確定協助學校增設兩組號誌，但因縣內各處工程多，會儘速安排時程安裝。

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  • 頭份國小表示，中華、信東路口雖有斑馬線卻無行人號誌，造成學生通行困擾。（記者許展溢攝）

    頭份國小表示，中華、信東路口雖有斑馬線卻無行人號誌，造成學生通行困擾。（記者許展溢攝）

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