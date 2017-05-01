〈北部〉竹縣北平、大坪實驗小學 8月上路

2017-05-01

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣今年八月一日將有兩所實驗小學正式掛牌上路，北埔鄉大坪國小將以多元智能生態美學為名，是全國唯一多元智能生態藝文小學；新埔鎮北平國小取名北平華德福，為新竹地區第二所華德福學校。

北平國小校長王紹先說，六年前他到北平時，新生只有一人，為免學校遭裁併，引進華德福教育精神融入課程試辦實驗教育。成為實驗學校後，原本兩學期制改為四學期制，每學期上課約十週，接著有十天左右的假期；上課時間採主課程（語文、數學、自然、史地）一節一百分鐘和副課程（各種藝術教學）一節四十分鐘搭配方式，沒有考試，也不打成績。

連續三年獲頒全國特色學校獎的大坪國小校長彭銘君表示，大坪近五年更營造生態特色。課程以弦樂、研究和生態為三大主軸，學生從一年級就開始學習，三年一輪全校公演；學習過程著重五官六感，打開感覺，就能「時時有發現，處處有學習」，其中弦樂這門課自二月起，由雅歌學校創辦人孫德珍帶領。