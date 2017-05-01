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〈北部〉選民要求代告白服務 議員傻眼
2017-05-01
〔記者許展溢／苗栗報導〕民代常接到各種不同的選民服務，不過這件卻讓他直說已經投降了！苗栗縣議員陳光軒收到一封男子訊息，表示很喜歡一位「姊姊」，但是傳訊息過去，對方都沒有讀，私訊陳光軒臉書，請他幫個忙，並附上一張有這位姊姊手機號碼的名片。此事傳開，隨即引起不少議論。陳光軒說，還是希望鄉親將焦點放在公共事務議題。
陳光軒日前將此訊息截圖，發文在臉書表示，這是一種議員幫告白的概念，只是這種要求讓他這輩子都沒看過。此文一出，不少網友紛紛留言說「好狂」，原來議員還有這項服務，真的是「多功能議員 」，有人則說，是不是也可以幫忙跟志玲姊姊告白呢？並問陳光軒是不是要轉職當紅娘了，讓陳光軒直說「真的很囧！」
選民服務五花八門，陳光軒說，當時收到這封訊息遲疑很久，傻眼又無言。任職議員至今，每天都會收到大大小小陳情、服務案件，曾有民眾半夜手機壞掉，借別人的手機打給他，要借一萬元，或半夜請他找鎖匠。
陳光軒說，民眾找他是對他的肯定，但也希望民眾多加利用公開資訊，解決疑難雜症，只是生活大小事非議員職責，希望大家還是將焦點放在公共事務，及縣政議題。
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