〈北部〉大溪分局長宿舍 將變身木博館

2017-05-01

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪這座整建中的木博館來頭不小，是歷屆大溪警分局長都住過的「家」，曾有廿個分局長都住過這裡！

位於大溪警分局及大溪區公所後方的日式宿舍群，始建於一九○一年的日治時期，其中廿三戶的警察宿舍群於一○一年登錄為桃園市歷史建築，一○四年起由大溪木藝生態博物館負責修繕及規劃開放營運。

宿舍群中，緊鄰警分局廳舍的「大溪警察局分局長宿舍」（原為大溪郡役所警察課課長官舍），是全區保存最好且面積最大的獨棟日式宿舍，圍牆內的土地面積約一七二坪，去年五月開工進行修復，工程已進入尾聲，外觀幾已完成，待七月完成驗收後即可策展進駐，預定九月開館營運，屆時大溪又將多一座可以讓人親近的木博館。

木博館館長陳倩慧表示，此建築為判任官甲種官舍，採用獨棟日式住宅的建築型式，內部空間有座敷、居間、玄關、台所、浴室、便所等，且較其他較低階的判任官舍多出了接待客人的應接室，建物現況因為一直有人居住而保持良好，原日式的樣貌都還保存。

整棟館舍經修復再利用定位為「工藝交流館」，館舍內保留一空間展示日治以來大溪警察局相關故事，其他空間為多功能展演使用。

桃園升格前，曾住在大溪警分局長宿舍二年八個月的現任八德警分局長趙成之就說，該建物雖然比較老舊，但獨門獨院、冬暖夏涼，十一年前因家庭因素一家六口都住在宿舍裡，閒暇就在庭院裡拈花惹草，是他從警生涯難忘的地方。