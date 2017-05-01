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〈北部〉媳婦帶領志工隊 婆婆加入做公益
2017-05-01
〔記者陳昀／桃園報導〕四十一歲的陳燕秋，十年前以新手之姿接任敏盛綜合醫院社會服務組督導，當時僅六十多人的志工隊，在她帶領下，已有三百多名成員，連她八十二歲的婆婆曹蓮英也加入志工行列，陳燕秋今年同時獲得全國模範勞工及桃園市模範勞工。
「我是個門外漢！」七十四年開始在敏盛醫院服務、從事過許多職務的陳燕秋，雖然曾在民間組織擔任志工，九十六年間被敏盛醫療體系副執行長張長榮要求接任社會服務組督導時，她還是很怕自己做不好，反倒是張長榮鼓勵她「我相信妳可以」，她說，就是這句話讓她有了力量，一做就是十年。
陳燕秋接任後，志工隊從六十多人，至今擴展到三百多人，服務觸角也從醫院服務台諮詢，延伸至敏盛體系下長照中心、護理之家，還有社區義剪、義診，到獨居老人家中整修、送餐等服務。
陳燕秋表示，志工隊中有一半是平均六十五歲的「千歲志工團」，她的婆婆曹蓮英也是其中一員。她說，一開始婆婆常問她：「怎麼假日就看不到人？」她索性帶著婆婆一起做公益，當過幼教老師的婆婆主動協助團康活動，帶動唱時還常融入時下年輕人的流行舞曲，可說是她的最佳助手。
陳燕秋說，帶領志工隊對她來說，不只是份工作，更讓她體認到「因為關懷、所以開懷」，未來要與婆婆曹蓮英繼續攜手做公益、幫助更多人。
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