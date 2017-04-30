〈南部〉蝴蝶生態教育展 9校小博士秀成果

2017-04-30

〔記者楊金城／新營報導〕哈哈哈「蝴蝶真的很變態喔」，蝴蝶是完全變態的昆蟲，同一種蝴蝶連幼蟲和成蟲的ＤＮＡ竟也不一樣！有趣的蝴蝶生態知識，昨在新營國小舉辦的台南市九校蝴蝶生態展上發表教育成果，每個小學生都是蝴蝶小博士。

MOXA心源教育基金會十四年前開始在新北、桃園、台中、高雄、台南推動蝴蝶生態教育，補助四十九所國小設置蝴蝶園，推展蝴蝶生態教育。

這二年基金會在南市補助新營、新進、大光、仁德、安平、紅瓦厝、進學、勝利、新興等九所小學，捐贈每校一百多萬元建置蝴蝶園，並協助校方種植蜜源植物，培訓種子教師，提供教材、食草及蝴蝶幼蟲給學生飼養。

九校特地在新營國小舉辦一年一度的蝴蝶生態教育成果聯合發表會，蝴蝶園中有多種斑蝶、鳳蝶翩翩起舞，參展的學校也設計十八個蝴蝶知識的創意闖關遊戲，如紫斑蝶的秘密、蝴蝶拼圖等。