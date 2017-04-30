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〈南部〉宗親、信眾聚祖廟 首辦「迎鄭成功」遶境

2017-04-30

〔記者王捷／台南報導〕每年迎媽祖是民間宗教信仰一大盛事，台南由於是漢人的第一城市，宗教信仰相當多元，被譽為「眾神之都」，甚至連鄭成功也有信眾，昨日鄭成功祖廟首次舉辦「迎鄭成功」儀式，配合文化局主辦的「二○一七鄭成功祭典暨開台三五六週年系列活動」一起登場，今年首度由市長賴清德代表主祭，系列活動也將帶領民眾重回三百年前的台南。

扛轎踩街 隊伍綿延二、三公里

慶祝鄭成功開台三五六週年踩街嘉年華會昨日熱鬧登場，首度舉辦「迎鄭成功」，包括大陸、馬來西亞的鄭氏宗親、日本平戶、鄭成功宮廟與信徒、陣頭，扛神轎、舉大旗遶境向鄭成功致敬。一早，陣頭隊伍就往火車站前進，目標車站前的鄭成功銅像，隊伍前高舉鄭成功歷來封號，延平王、漳國公、威遠侯、忠孝伯、招討大將軍、開台聖王的六面旗幟，在隊伍前踩街開路獻旗致意，最後返回鄭成功祖廟。

鄭成功中樞祭典，今年由台南市長賴清德代表主祭。鄭成功祖廟首度舉辦的「迎鄭成功」遶境祈安活動，有廈門的延平郡王祠及台灣各宗親會代表團等，馬來西亞、日本平戶、大陸地區宗親代表，隊伍綿延二、三公里，宛如迎神嘉年華。

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  • 昨日一早，各廟的鄭成功神像由信眾扛轎、舉旗踩街遶境。（記者王捷翻攝）

    昨日一早，各廟的鄭成功神像由信眾扛轎、舉旗踩街遶境。（記者王捷翻攝）

  • 鄭成功祖廟今年首次舉辦「迎鄭成功」儀式，海內外鄭氏宗親齊聚祖廟。 （記者王捷翻攝）

    鄭成功祖廟今年首次舉辦「迎鄭成功」儀式，海內外鄭氏宗親齊聚祖廟。 （記者王捷翻攝）

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