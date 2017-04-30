〈南部〉模範父親協會助學 56失怙學子受惠

2017-04-30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市模範父親協會幫助失去父親的清寒學子，今年選出五十六人，昨頒發一萬元；其中白居諺、白一嶸兄弟，幼時父親工作意外喪生，母親靠紙黏土才藝賺錢，撫養孩子長大，兄弟倆希望努力念書，翻轉人生，讓母親過好日子。

高市模範父親協會理事長詹福儀表示，協會成立於民國六十五年，隔年起頒發失怙清寒優秀獎學金，四十一年來，累計頒發三千八百一十人次；早期頒發三百、五百及一千元獎助金，近幾年每人上萬元，累計逾一千三百萬元。

今年有五十六人獲頒獎學金，其中碩士九人、大學生四十七人，白居諺、白一嶸兄弟是第三年及第二年獲獎，白居諺就讀輔大碩士班，白一嶸就讀慈濟大學三年級。

白居諺說，父親在他小學五年級時，開挖土機意外喪生，母親靠著教紙黏土及販售作品賺錢，獨力養活兄弟倆。母親因工作勞累，幾年前罹患類風濕性關節炎，但為了生計，仍忍著雙手關節疼痛教課及創作。

白居諺說，他會努力認真念書，期盼翻轉人生，未來能出人頭地，報答母親養育之恩。