〈南部〉百萬救命無債回 印尼漁工見證台灣有愛

2017-04-30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕廿二歲印尼籍船員小瓦（化名）從沒想過，來台工作竟會在返國前夕突然心肌病變，還欠下一輩子都還不了的一○三萬元醫藥費；更讓他訝異的是，在台灣人協助下可無債返國，他搭機時感動秀出「我愛台灣」、「謝謝台灣」布條，見證「台灣有愛」。

小瓦去年從南蘇拉威西省來台當鮪釣漁工，今年一月間返回前鎮漁港，因不適應海上生活，準備當月廿一日搭機返國；沒想到，前一天卻因心肌病變導致休克及呼吸衰竭，被送進高醫。

林姓船東代表簽署葉克膜手術同意書並協助辦理住院，高醫團隊將他從鬼門關前搶回，四月五日出院，不過，一○三萬元醫藥費對貧困的小瓦全家，是一筆天文數字。

小瓦出院後被安置在漁工住所，同鄉也無力伸出援手，高市海洋局得知後進行協調，船東公司主動捐出十五萬元，印尼當地仲介依其保險提供十二萬五千元，印尼海員協會出資卅九萬元，剩餘的卅六萬五千元，則由高醫、高市社會局與公益團體齊力結清。

「這是一趟難忘旅程！」小瓦廿八日終於得以搭機返國，他在機場以中文、印尼文秀出「我愛台灣」、「謝謝台灣」布條，表達對台灣的感激。

海洋局表示，台灣僱用的印尼船員曾高達一萬多人，對台灣遠洋漁業貢獻很大。今年一月廿日，農委會頒布「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」新法，讓勞工福利照護更加完善，小瓦是在新法上路前僱用，才會衍生積欠醫療費事件，未來漁工醫療費用將由新法規範的保險承受。