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〈南部〉擺脫溪床便道 南橫勤和至復興中期道路開通

2017-04-30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕八八水災重創台廿線南橫公路，導致高雄山區寶來以上地區一夕變成孤島，隨著災後重建工作陸續完工，但南橫公路勤和至復興路段因位處三溪交匯處，即使搶通溪床便道，但逢雨必斷，在行政院南服中心協調下，公路單位與水保局、水利局合作，提早半年完成勤和至復興中期道路，昨天開通，讓復興以上三里不再是孤島。

昨天開通典禮，高雄市長陳菊感謝中央沒有忘記偏鄉居民的需求，道路開通後，不但能讓學子順利上課，山上的農產品也可順利載運下山；更重要的是，汛期時居民不用再擔心受困山區，過著沒水沒電的生活。

公路總局甲仙工務段段長王慶雄指出，「台廿線勤和至復興中期道路提升工程」一○三年底開工後，復建工程除與時間賽跑，還要和變異劇烈的荖濃溪流域搏鬥；施工團隊掌握非汛期的施工黃金期，日夜加派人手趕工，終於讓各標工程陸續提前完成，並通過前年及去年汛期間多次颱風豪雨考驗，安然矗立於荖濃溪上。

兩座橋樑取布農族語命名

南服中心執行長黃義佑指出，此次工程尊重原鄉在地心聲，將橋樑命名為明霸克露橋（布農族語minbaklu，意為希望之橋），護欄配合當地原住民地區人文特色，以六種傳統色系塗裝，橋型配合山壁地形行進，與現地地形融為一體，彷彿輕柔絲帶盤繞山巒腰間。

另座完工開通的橋樑命名為班順努安橋（布農族語Pansunuan，意為延續之橋）。他相信，南橫公路原鄉部落有了這條浴火重生、延續希望的道路，可讓族人走出生命中的新希望，並讓國人殷盼的昔日南橫美景重現眼前。

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  • 打通南橫公路「最難關」，勤和至復興中期道路開通。（記者黃佳琳攝）

    打通南橫公路「最難關」，勤和至復興中期道路開通。（記者黃佳琳攝）

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《觀察筆記》山，走近了

南橫西邊有一段路通車了。南部橫貫公路西起台南玉井，東到台東海端，光看橫貫這兩字就大器磅礴。事實上，南橫是不可用感覺的，是要親臨，才知何謂一覽眾山小，甚麼是雲深不知處、青山綿延的風貌。…

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