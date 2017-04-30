〈南部〉《觀察筆記》山，走近了

2017-04-30

南橫西邊有一段路通車了。

南部橫貫公路西起台南玉井，東到台東海端，光看橫貫這兩字就大器磅礴。事實上，南橫是不可用感覺的，是要親臨，才知何謂一覽眾山小，甚麼是雲深不知處、青山綿延的風貌。

通車的這一段是叫作路橋呢？還是橋路？在河床上修築起一條長長橋，奔騰的河水從橋下穿過，取代往昔的河岸路，一直受困於河水暴漲沖毀路基。

嶄新的嘗試和創意，完成政府善意，讓很多思念和憧憬大山大河的人可以走上南部橫貫公路，看一眼部落，看一下雲海，看一道日升日落的光線，看上下起伏氣象萬千的中央山脈峻美的稜線。

南橫，是值得等待的。山，是值得休養生息的。政府，工程官員值得鼓掌的。八八水災之後的多少年頭，坍塌的山谷依然深陷，以為，水窮之處、雲起之時從此遠離。

山，在虛無縹緲間，南橫的主角，需要膜拜崇敬！（資深記者黃明裕）