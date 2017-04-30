〈南部〉枋寮東龍宮藝術季 主神日將後代觀禮
2017-04-30
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉「東龍宮」主祀日本將軍田中綱常，昨天「東龍和風藝術文化季」開幕，田中綱常的曾孫女、日本教授田中祥子等近二十位後代到場觀禮，因田中綱常曾救援過土耳其人，駐台北土耳其貿易辦事處代表艾瑞康也來參加，田中祥子激動表示︰「曾祖父的國際觀領先全球。」
曾救援土耳其人 駐台官員參與
田中綱常於牡丹社事件隨西鄉從道來台，他從枋寮海岸登陸，由於他深諳中文，一八九五年成為日本派赴台灣首批軍官，成立澎湖列島行政廳並任廳長，日治時期的台灣戶政系統是由他主持創設。
田中綱常一八九○年擔任艦長時，曾在日本和歌山縣附近海域馳援遇上船難的土耳其訪問團，當時五百多人喪生，田中綱常救回六十九人。
昨天「東龍和風藝術文化季」開幕，屏東縣長潘孟安、日本交流協會高雄事務所長中郡錦藏及土耳其駐台貿易辦事處代表艾瑞康到場參加。
艾瑞康說，土、日兩國的情誼，在田中綱常救援六十九人後開啟，現在透過台灣東龍宮再度牽起，東龍宮文物紀念館，象徵台、日、土三國友誼長存，除向田中後代致意，更感謝東龍宮的牽線。
日本津田塾大學退休教授田中祥子是田中綱常第四代孫，她看到台灣人熱情對待自己的祖先，感動說，約八、九年前才知道曾祖父在台灣受人祭拜，沒想到還能透過東龍宮聚集散居各地的家族成員，她深表感激。
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