〈南部〉照顧老小 東基公益信實大樓動土

2017-04-30

〔記者王秀亭／台東報導〕為讓棄養小孩及台東市有日間照顧需求的老人有個妥善處所，東基公益籌建「信實大樓」昨天在台東市咸陽街基地動土，東基公益總執行長呂信雄表示，這棟大樓是照顧老小寶貝、祖孫融合的四層樓建築，主體建築預計明年十月完工，最快於二○一九年啟用。

呂信雄指出，哈拿之家是台東縣內唯一專收兩歲以下無依寶寶的嬰兒之家，於民國一○○年十月成立，房舍長期租賃，空間狹窄、動線不佳，須另覓他處烹煮嬰幼兒三餐，加上房舍位於市區主要街道，環境較為喧鬧，也曾和卡拉ＯＫ店、檳榔攤、餐廳為鄰，因而籌畫新家園。

哈拿之家新家園在藝人曾國城公益代言「哈拿愛心爸爸」，號召藝人及民眾響應，捐助者超過一萬四千三百四十人次，讓信實大樓順利動土。

呂信雄說，哈拿之家新家園預定地緊鄰準備興建的台東老人日間照顧中心，考量後決定合建一棟照顧老人小孩的「信實大樓」，這也是東基公益在台東第四處老人日照中心，有別於其他日照中心，此處為自建，啟用後動線、空間將更符合長輩需求，讓市區失能或失智長輩白天可在日照中心接受專業照顧，晚上回到家中。

信實大樓一、二樓將作為日照中心，預計可照顧三十名失智長輩、三十名失能長輩；三、四樓則作為哈拿之家新家園，照顧嬰兒也能由現在的十七人增加為二十五至三十人。